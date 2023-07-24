震旦旗下金儀 搶攻ESG資安商機

在永續議題與數位化浪潮下，以ESG角度做好企業資安管理已成為全球共識，更是企業必須正視的課題與挑戰。根據IDC機構《全球資安支出指南》指出，2022年台灣資安相關支出達8.94億美元，預期2026年的年複合成長率將達18%；震旦集團旗下金儀公司，發展多元ESG科技解決方案，除本業提供符合環保規範的辦公設備、AIoT遠端智能應用外，新推出資安加值服務，以7x24「MDR資安專家服務」，透過最新科技搭配資安專家團隊的鑑識分析，全面協助企業做好資安防護網，實踐ESG數位與永續雙軌轉型。

金儀公司林敬寶總經理表示，現今駭客攻擊手法日新月異，透過金儀的7x24 「MDR資安專家服務」(MDR意指威脅偵測應變服務Managed Detection and Response)，在企業PC和伺服器等各式端點佈滿了偵測器(Sensor)，從駭客入侵的偵測、分析、警報到後續改善處理策略，提供24小時不間斷的一條龍整合服務。該服務已獲高科技、製造、醫療、公部門等各大產業應用，協助阻止超過100次以上的攻擊事件。

除此之外，當駭客穿透傳統的資訊安全設備後，開始有異常行為(如：竊取重要帳密或資料)，透過「MDR資安專家服務」系統可立即發現，並透過資安專家鑑識調查來源，即時回報給管理者，同時能自動化即時阻斷駭客的行為和路徑，移除惡意程式攻擊。此外，也提供不限次數的資安事件處理報告，針對資安缺口進行各項策略的討論強化，協助顧客掌握IT環境，落實資安防護。

金儀深耕辦公設備領域，因應減碳與永續趨勢，引進環保商品為企業量身打造健康無毒、環保節能的辦公環境；以「AIoT智慧安控」應用，建構職場安全場域，提高營運效率；並透過軟硬體整合的新興科技協助企業數位轉型，邁向永續經營。