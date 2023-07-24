快訊

直播／杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

震旦旗下金儀 搶攻ESG資安商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

在永續議題與數位化浪潮下，以ESG角度做好企業資安管理已成為全球共識，更是企業必須正視的課題與挑戰。根據IDC機構《全球資安支出指南》指出，2022年台灣資安相關支出達8.94億美元，預期2026年的年複合成長率將達18%；震旦集團旗下金儀公司，發展多元ESG科技解決方案，除本業提供符合環保規範的辦公設備、AIoT遠端智能應用外，新推出資安加值服務，以7x24「MDR資安專家服務」，透過最新科技搭配資安專家團隊的鑑識分析，全面協助企業做好資安防護網，實踐ESG數位與永續雙軌轉型。

金儀公司林敬寶總經理表示，現今駭客攻擊手法日新月異，透過金儀的7x24 「MDR資安專家服務」(MDR意指威脅偵測應變服務Managed Detection and Response)，在企業PC和伺服器等各式端點佈滿了偵測器(Sensor)，從駭客入侵的偵測、分析、警報到後續改善處理策略，提供24小時不間斷的一條龍整合服務。該服務已獲高科技、製造、醫療、公部門等各大產業應用，協助阻止超過100次以上的攻擊事件。

除此之外，當駭客穿透傳統的資訊安全設備後，開始有異常行為(如：竊取重要帳密或資料)，透過「MDR資安專家服務」系統可立即發現，並透過資安專家鑑識調查來源，即時回報給管理者，同時能自動化即時阻斷駭客的行為和路徑，移除惡意程式攻擊。此外，也提供不限次數的資安事件處理報告，針對資安缺口進行各項策略的討論強化，協助顧客掌握IT環境，落實資安防護。

金儀深耕辦公設備領域，因應減碳與永續趨勢，引進環保商品為企業量身打造健康無毒、環保節能的辦公環境；以「AIoT智慧安控」應用，建構職場安全場域，提高營運效率；並透過軟硬體整合的新興科技協助企業數位轉型，邁向永續經營。

資安

延伸閱讀

永續ESG成企業標配！安藤忠雄綠建築商辦落腳台北大直

永續ESG成企業標配！安藤忠雄綠建築商辦落腳台北大直

兆豐證輔導承銷布局ESG 宏碩未來研發助節能

ESG題材 亞太聚焦

相關新聞

能元科技衝刺高階高鎳電池市場 南科一廠重建轉型

台泥（1101）轉投資能元科技今（24）日表示，疫情趨緩帶動全球電芯供應鏈生產製造能力恢復，再加上儲能產業快速發展，帶動...

中醫大附醫攜手微軟 推出華文首創生成式語音智慧醫療

中國醫藥大學附設醫院與台灣微軟今（24）日宣布，雙方共同開發的生成式AI智慧醫療紀錄-「智海系統（gHi system）...

台積電不再是「一個人的武林」...另一護國群山成形 老謝：股價、市值都在轉大人

這些年，台積電迅速崛起，市值拉升至15兆台幣，成為大家朗朗上口的護國神山，台積電也拉大與其他公司的差距，於是，又有人稱台積電形成「一個人的武林」。

西門子Aprisa台北研發中心正式啟用 加強在地研發能力

西門子數位化工業軟體日前宣布其台北全新辦公室正式啟用，該辦公室位於台北市敦化南路的台北國際大樓，具備便捷的地理位置及現代...

有志半導體產業的新人看過來 聯電設備學院教你練好降龍18掌

聯電（2303）為了讓新人能加快進入半導體進程，成立設備學院，讓新人學會降龍18掌，助新人提升專業能力及自信心。截至20...

從小培養起 聯電科普志工團隊 將半導體晶圓片帶進小學校園

「為什麼健保卡也有晶片?」、「晶片是長什麼樣子?」、「一隻手機裡面有多少個晶片?」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦