能元科技衝刺高階高鎳電池市場 南科一廠重建轉型

台泥（1101）轉投資能元科技今（24）日表示，疫情趨緩帶動全球電芯供應鏈生產製造能力恢復，再加上儲能產業快速發展，帶動全球磷酸鋰鐵電池需求上升，預計今年第4季，將把原本生產高鈷及低鎳電池的南科一廠拆除重新規劃，配合全面自動化設備換裝。

能元科技表示，疫情趨緩帶動全球電芯供應鏈生產製造能力恢復，因應儲能產業快速發展，全球磷酸鋰鐵電池需求上升，但也因為供給量大增，供過於求局勢明顯，造成市場殺價效應，2023年價格較2022年下滑三成到五成，反觀高鎳電池因為供應不足常出現缺貨。

能元科技是台灣最大電芯商，目前在台南南科與高雄小港兩地都有生產基地，其中南科一廠過去以生產高鈷及低鎳電池為主。能元科技表示，為了加速營運轉型與智慧生產，全力瞄準精密研發與製造的高鎳動力電池，鎖定電動飛行器(eVTOL)、電動超跑、電動重機等高階應用，以便在日、韓及大陸等國際競爭中區隔定位。

因此，能元科技針對南科一廠現有設備將拆除重新規劃，配合全面自動化設備換裝。能元科技評估，由於小港新廠高端產品售價倍數於一般能量電池，加上南科二廠也有持續生產高鎳電池，因此即便南科一廠產線降載，並不影響能元電池既定的高端發展策略。

能元科技總經理薛人禎指出，疫情三年期間原物料上下劇烈波動，讓許多國際大品牌痛下決心轉型，走向高鎳電池。以能元科技產品定位來看，已經在試車的「高雄小港超級電池工廠」，因為生產的是高端客戶亟需的高鎳電池，因此到年底前已經滿單，客戶紛紛洽詢2024年訂單。

反觀南科舊廠區超過20年以上生產低鎳以及高鈷電池的六條老產線，原本服務的客戶像是飛利浦等品牌，2022年第4季起紛紛開始轉型，三星LG等一線國際大廠也都陸續停掉高鈷電池生產線，能元南科一廠自2022年12月起訂單急遽下降，八個月以來營運情況仍不見好轉。

因此因應市場需求大轉變，能元重建南科一廠預計可在四年內完成轉型，包含設備、組織與人力都將有完整的優化與配套。從今年5月份起，南科一廠已開始進行同仁「提升第二職能」教育訓練課程，通過考核者可「轉任」至更精密製造的高鎳電池產線，同時也為未來電池人才而準備，期望擴大全球市場優勢。

台泥企業團近年在低碳建材、資源循環及綠色能源等事業跨領域發展，均有各領域人才的需求，因此鼓勵同仁可申請集團內部合適的轉調機會，延續第二職涯發展的可能。後續能元南科廠將設立專責服務櫃台，同時提供同仁包括「內部培訓、集團轉任及優退方案」等資訊；公司也將請台南市政府勞工局以及南科管理局提供協助，適時轉介台南及科學園區其他就業資訊供同仁參考。