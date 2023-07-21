台灣連鎖加盟創業大展台中登場 預估帶動12億加盟商機

備受矚目的「2023台灣連鎖加盟創業大展」前進中台灣，今(21)日起一連四天在台中國際展覽館盛大舉行，共有上百家連鎖品牌參展，主辦單位預估，這項展會可望帶動4,100個就業機會，並創造12億元加盟商機。

台中市政府就業服務處也前進展場徵才，與國內知名六家業者：拉亞漢堡、築間餐飲、晨間廚房、志晟餐飲、隆美麥(Touch Cafe)、贏海國際(幸福水屋)，舉辦缺工就業媒合會，期盼能解決全台人力荒的窘境。

2023台灣連鎖加盟創業大展由台灣連鎖加盟促進協會與上聯國際展覽公司共同主辦，網羅了目前消費市場上最具競爭力的百大品牌，廣邀近300格展位，規模更甚以往。

參展廠商類別包含早午餐、手搖飲、冰品、咖啡、甜點、火鍋、 燒烤、美食餐車、智能設備、無人商店等多元加盟選項，廠商也推出眾多優惠方案。

尤其看準年輕人想要自己當老闆的野心，祭出各種創業貸款及最低0元加盟金的方案，例如0元加盟、0元開店、0元權利金、小資創業、保證毛利等。去年加盟展吸引超過11萬人次入場參觀，今年預估人潮可突破12萬人次，同時帶來4,100個就業機會，並創造12億元加盟商機。

因應政府2050淨零碳排政策，綠能市場全面啟動，世和電廠積極投入都會社區太陽能建置，首創太陽能事業0元加盟；今年計畫建置5,000千瓦以上，相當每年可為地球減碳6,066噸。

三久太陽能熱水器同樣推出0元加盟方案，主打擁有完整經銷創業輔導計畫、定期教育技術培訓、完善行銷策略、專業店面規劃佈置、專屬創業補助金等。

在小資創業專區，「山的那邊」茶類飲品，推出免權利金、免加盟金，週轉金不足也可以開店，標榜全國唯一開店不用錢，加盟包含攤位設備、冰箱、封口機、開店器具、完整專業物流團隊配送，保證金即加盟金期滿退回，擁有開店完整輔導與培訓，提供小資創業族群全新選擇。

「金丸地瓜球」推出小資族當老闆專案，完整培訓一位加盟主，只需給付2萬6,000元押金，期滿一年可全額退回或折抵原物料。

「強尼兄弟健康廚房」主打高纖、低脂、低 GI、高蛋白全方位營養健康餐，此次在台中加盟展推出展場簽約付訂金，最高送30萬元大紅包，再加碼提供四大總部資源。

在智能AI專區，因應全台人力荒，「恆鑽」發展AI智慧機器人、無人商店，來解決大家的痛點，推出多款冷凍、冷藏、熱食智能販賣機。

「電小二智慧點餐系統」幫餐飲業解決員工短缺問題，標榜從外場到內場，都有AI撐場，智能人臉辨識點餐機，不僅能人臉辨識，系統還會記憶顧客歷史點餐紀錄、口味、喜好，此次推出多元加盟方案，可依照預算選擇適合的創業模式，亦能開啟全新AI經營模式與商機。

「十九甲雞排」為全台首創將雞排與智能熱食販賣機結合的餐飲，無人販賣機擁有先進智能面板與多元電子支付方式。業者表示，經過長時間的研究與創新，研發出特殊料理工法，將雞排經過微波料理，也能保持一定的酥脆與鮮嫩口感。