AMD蘇姿丰獲頒陽明交大名譽博士 背後推手是他

超微（AMD）執行長蘇姿丰獲頒陽明交通大學名譽博士學位，幕後推手即是該校的校友、群聯（8299）執行長潘健成。

潘健成20日於上述名譽博士學位頒授典禮後受訪時表示，群聯於2018年時與AMD有所合作，當時他是該校電機系的系友會會長，之前每年電機系都會詢問是否要推薦榮譽博士或傑出校友，但並沒有太多適合人選，而那年AMD營運正在努力逐步往上，與台積電（2330）密切合作，對台灣產業也有幫助，因此就主動推薦蘇姿丰，並獲審核通過，成為該校2019年度的名譽博士。只是因為疫情的緣故，才延後至今日舉辦頒授典禮。

在20日的典禮上，除了潘健成，同為交大校友的前廣達（2382）總經理王震緯也到場觀禮。