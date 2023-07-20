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台積電第2季EPS 7.01元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台積電（2330）今（20）日公布2023年第二季財務報告，合併營收約4,808.4億元，稅後純益1,818億元，每股盈餘為7.01元（折合美國存託憑證每單位為1.14美元）。

與去年同期相較，2023年第二季營收減少10%，稅後純益與每股盈餘皆減少23.3%。與前一季相較，2023年第二季營收減少5.5%，稅後純益則減少12.2%。

若以美金計算，2023年第二季營收為156億8千萬元，較去年同期減少13.7%，較前一季則減少6.2%。

2023年第二季毛利率為54.1%，營業利益率為42.0%，稅後純益率則為37.8%。

5奈米製程出貨佔台積公司2023年第二季晶圓銷售金額的30%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的23%。總體而言，先進製程（包含7奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的53%。

營收 晶圓

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