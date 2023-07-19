Meta宣布開放新一代大型語言模型 Llama 2

Meta 今（19）日發表新一代的開源大型語言模型 Llama 2， Llama 2 將免費提供研究與商業使用，而微軟將是Meta 在 Llama 2 商用化的特選合作夥伴。Meta強調，對現今正在發展中的 AI 模型而言，開放的態度是最正確的選擇，特別是正在快速進化的生成式技術。

Meta指出， 透過開放 AI 模型將可造福大眾，Meta 希望為企業、新創公司、創業者與研究人員提供過去可能因無法獲取的運算能力，而難以自行構建的規模。而針對 AI 模型採開源取用是較安全的做法，因為開發者與研究人員可組成社群，對其進行壓力測試、快速識別並解決問題，透過了解其他人如何使用這些工具，Meta 團隊也會加速改善這些工具並修補漏洞。

Meta表示，過去十多年，Meta 將探索性研究、開源、與學術界及業界夥伴的合作作為 AI 發展的核心，也見證開放創新可以孵化造福大眾的科技。數十個大型語言模型在發布後，藉由開發者與研究人員的推動下正持續進展，這些模型成為被企業用來催生新一代生成式 AI 體驗的核心。目前申請 Llama 1 的使用已超過 10 萬次，顯見研究人員對 Llama 1 的需求。

Meta 已完成分享 Llama 2 新版本並開放用於商業用途的相關準備，包括預訓練模型與對話式的微調版本的模型權重與起始代碼。微軟執行長納德拉（ Satya Nadella） 在微軟 Inspire 大會上也宣布，Meta 與微軟將進一步提升合作關係，微軟成為 Meta 在 Llama 2 與拓展生成式 AI 成果的首選合作夥伴。

即日起Llama 2 將在 Azure AI 模型目錄中上線，開發人員可以運用 Microsoft Azure 構建並利用其雲端原生工具開展內容過濾與安全功能。Llama 2 也針對 Windows 本機執行進行優化，讓開發者在提供生成式 AI 體驗給不同平台客戶時，擁有無縫的工作流程。