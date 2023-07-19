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高通攜手Meta使用Llama 2 可為行動裝置上AI應用加強保護隱私功能

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
高通規畫將於2024年開始在搭載Snapdragon平台的裝置上，支援基於Llama 2的AI部署。圖/高通提供
高通規畫將於2024年開始在搭載Snapdragon平台的裝置上，支援基於Llama 2的AI部署。圖/高通提供

手機晶片大廠高通公司今日宣布和 Meta正攜手致力於最佳化Meta的 Llama 2大型語言模型，直接在行動裝置上的執行，不再只能依賴雲端服務運作。能夠在智慧型手機、PC、VR／AR頭戴式裝置和汽車等裝置上，運行如Llama 2這類的生成式AI模型，將能讓開發人員節省雲端成本，同時為使用者提供保護隱私、更可靠且個人化的體驗。

高通計畫實現基於Llama 2的裝置上AI部署，以支援打造令人期待的全新AI應用。這將讓客戶、合作夥伴和開發人員能建構如虛擬智慧助理、生產力應用程式、內容創造工具、娛樂等使用案例。這些搭載Snapdragon的全新裝置上AI體驗，可在沒有連網的地區、甚至是飛航模式中運行。

高通表示，和Meta長期合作，共同推動技術創新，提供新一代的頂級裝置體驗。兩家公司目前攜手支援Llama生態系，範圍橫跨研究和產品工程工作。藉由裝置上AI的領先地位，高通技術公司在支援Llama生態系方面獨具優勢。該公司在邊緣裝置具有無可比擬的布局全球數十億的智慧型手機、汽車、XR頭戴式裝置和眼鏡、PC、物聯網等裝置，皆搭載高通領先業界的AI硬體和軟體解決方案，為生成式AI帶來規模化擴展的機會。

高通規畫將於2024年開始，在搭載Snapdragon平台的裝置上支援基於Llama 2的AI部署。開發人員自今日開始便可使用高通AI疊層針對裝置上AI進行應用最佳化。高通AI疊層是一套可在Snapdragon平台上更有效地處理AI的專用的工具，即使在輕薄小巧的裝置上也可支援裝置上AI。

AI 高通 智慧型手機

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