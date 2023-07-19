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Meta發表商用語言模型Llama 2 與微軟合作推廣

中央社／ 台北19日電
Meta宣布與微軟拓展長期合作夥伴關係，微軟成為Meta在Llama 2商用化的特選合作夥伴。路透
Meta宣布與微軟拓展長期合作夥伴關係，微軟成為Meta在Llama 2商用化的特選合作夥伴。路透

臉書母公司Meta今天發表新一代大型語言模型Llama 2，將免費提供研究與商業使用；Meta並宣布與微軟拓展長期合作夥伴關係，微軟成為Meta在Llama 2商用化的特選合作夥伴。

Meta發布新聞稿說，將現今人工智慧（AI）模型開源取用是較安全的做法，代表當代開發者與研究人員可組成社群，進行壓力測試、快速識別並解決問題。

Meta指出，目前申請Llama 1的使用已超過10萬次，Meta已完成分享Llama 2新版本並開放用於商業用途的相關準備，包括預訓練模型與對話式微調版本的模型權重與起始代碼。

此外，微軟成為Meta在Llama 2與拓展生成式AI成果的首選合作夥伴。從今天起Llama 2將在Azure AI模型目錄上線，讓開發人員可以運用Microsoft Azure雲端平台，構建並利用雲端原生工具開展內容過濾與安全功能。

Meta與微軟的合作也擴大PyTorch在Azure上的應用。PyTorch是由Meta與AI社群創建的AI框架，Meta是PyTorch基金會創始成員之一。

Meta AI 微軟

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