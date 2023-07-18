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港務公司祭出每案最高獎勵500萬 推動港口生態圈邁向數位創新

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2023年港口創新應用獎勵方案即日起開放申請至10月31日截止，每案最高獎勵金500萬元。台灣港務公司提供
2023年港口創新應用獎勵方案即日起開放申請至10月31日截止，每案最高獎勵金500萬元。台灣港務公司提供

台灣港務公司一年一度「航港產業創新應用及數位轉型獎勵方案」即日起開放申請，獎勵金總額達新台幣4,000萬元，凡於台灣國際商港營運範圍內之航港業者對於從事貨運物流業務、港灣作業以及客運服務等領域，提出智慧化創新應用解決方案，皆可向台灣港務公司提案申請獎勵。

台灣港務公司表示，因應人工智慧、物聯網資通訊科技應用蓬勃發展趨勢，為加速台灣港群邁向智慧港口發展，推動「台灣港群Trans-SMART 2.0+升級計畫」為港口傳統作業模式打造嶄新數位服務，以「物聯網應用結合大數據分析，打造安全、效率、品質與永續兼具的智慧港口」為願景目標，擘劃我國國際港口智慧化發展藍圖。

台灣港務公司秉持航港產業生態圈共好的理念，推動整體航港產業數位化發展，需攜手所有港口產業生態圈關聯業者共同投入，自2021年推動港口創新應用獎勵方案，今年邁入第三年，截至2022年底通過案件超過10案，累計創造投資金額達1.18億元，導入智慧化方案包含櫃場作業、能源管理、物流管理及旅運服務等範疇。

2023年持續辦理創新應用獎勵方案，鼓勵航港業者就臺灣國際商港之「作業安全」、「營運效率」、「服務品質」、「永續發展」等面向提出智慧化創新應用提案，並促進資通訊業者對接航港產業數位化發展需求，期望加速我國港口數位化應用以及提升整體航港作業服務效率。

台灣港務公司表示，2023年度「航港產業創新應用及數位轉型獎勵方案」申請時間自即日起至2023年10月31日截止，獲補助提案每案獎勵金規模最高達500萬元，歡迎航港產業踴躍提案，可至「行銷獎勵方案申請平臺」(https://incentives.twport.com.tw/)申請。

生態 物聯網 資通訊

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