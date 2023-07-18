川普說台灣奪美國人工作權？半導業者：聽起來很刺耳

針對美國前總統川普接受美媒專訪時，批評台灣搶走美國半導體的工作，並直言「我們早該阻止他們」。台灣半導體廠表示不對此評論，但有業者私下反駁，拜登政府串聯美、台、日及南韓組成晶片聯盟，現實面美國欠缺有效率的半導體製造，川普為了選票，激化美台仇視對立，說台灣搶走美國半導體的工作，話聽起來很刺耳。

有業者反駁說，美國半導體製造成本高出台灣很高很高，台積電在美國亞利桑那州廠蓋個廠，進度比預期拖了快一年，成本又高，所以台積電表明未來一定得區域訂價，客戶不接受，就沒有前往蓋廠的必要。

不只川普拉籠選票，現任總統拜登同樣為了選票，在台積電無塵室還未完工前，硬是要台積電美國廠辦了一場移機典禮，以利拜登可以在致詞時，大喊「美國製造回了，工會回來了」，讓台積電創辦人張忠謀聽了很刺耳。

這次川普對台灣提出的批判，似乎更刺耳。

不過川普此話，某種程度也反映美國保護主義抬頭，雖然一方面拉攏台灣，加入對中國制裁行列，一方面對台灣仍存一定的敵視態度，不要相信台海危機爆發，美國會保衛台灣，也要注意後續是否會將台灣也列入制裁範疇，或祭出非美製半導體輸美，將課徵高關稅的懲罰措施。