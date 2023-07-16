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陷性騷疑雲 鄭宏輝辭神腦董座

聯合報／ 記者馬瑞璿黃晶琳／台北報導

中華電信旗下子公司神腦國際董事長鄭宏輝日前捲入性騷擾疑雲，神腦昨日正式公告，鄭宏輝辭任董事長、董事職務；神腦表示，新任董事長待近期召開董事會推選後，另行公告。

國民黨台北市議員游淑慧六月時踢爆鄭宏輝涉嫌性騷擾，鄭宏輝在先前的聲明指出，這是游淑慧的政治攻擊，他願意接受司法調查，相信司法調查將會還他清白。

當時，交通部部長王國材要求中華電信董事長郭水義立刻將鄭宏輝停職，並由中華電信組成調查小組，若指控屬實、立即解職，若不實還其清白，而中華電信也聲明，將以嚴正態度，依法、積極處理，以給社會一個交代。

而這項性騷擾案經過一個月的時間之後，鄭宏輝十四日晚間在自己的臉書上發文宣布，辭去神腦董事長職務，並將於本周正式對國民黨台北市議員游淑慧提出告訴，以自證清白。

鄭宏輝指出，先前已經要求行政院交通部、中華電信啟動性平調查，但這一個月以來，完全沒有任何當事人出面，讓調查陷入空轉停擺。

中華電信是官股電信公司，交通部持股百分之三十五點三，是中華電信最大股東，神腦則為中華電信旗下通路，中華電信持股百分之二十七點八，由中華電信指派董事及董事長，而鄭宏輝五月三十日才剛接任董事長。

鄭宏輝表示，中華電信、神腦都是上市公司，為維護股東權益、維持公司順利營運，他決定主動辭去神腦董事長職務。

鄭宏輝 游淑慧 交通部

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