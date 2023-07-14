廣達林百里身價2900億元 台灣新首富

富比世即時富豪榜資料顯示，廣達董事長林百里身價高達九十四億美元（約台幣兩千九百億元），在全球排第二二○名，在台灣高居第一，超越鞋業集團宏福實業創辦人張聰淵、鴻海創辦人郭台銘。

人工智慧（ＡＩ）概念股近期飆漲，廣達股價昨天盤中股價衝破兩百元，一度漲停二○六點五元、續寫廿三年新高，終場收在一九五元、漲幅百分之四；林百里的身價跟著水漲船高。

根據最新的富豪榜，擠進全球前五百大富豪的台灣企業家依序為林百里、張聰淵、長春集團創辦人林書鴻、郭台銘、蔡衍明、尹衍樑和蔡明興。

而輝達執行長黃仁勳日前來台，廣達集團宣布與輝達合作推出最新MGX1超大規模HPC-AI伺服器，是業界第一家推出MGX模組化產品。黃仁勳當時還特地逛到台北國際電腦展攤位，跑到廣達旗下公司雲達展場，當場把他的黑色皮衣，套到雲達總經理楊麒令身上，這個畫面引發不同解讀，但也象徵雙方的密切合作關係。

林百里上月在廣達股東常會表示，未來產品都要有ＡＩ才有賣點，廣達運氣還不錯，六年前他已經在很多公開場合說要發展ＡＩ，「代表我們是對的」，如今ＡＩ趨勢已成為市場焦點，未來將會更多應用會使用ＡＩ，包含雲端、電腦、車用等。

林百里說，廣達會進一步研發新技術與產品，ＡＩ伺服器將會是主力產品之一，且除了ＡＩ伺服器外，汽車與ＡＩ連結也是之後發展方向，未來產品都要有ＡＩ才會有賣點。廣達將投入更大研發能力，研發創新產品，滿足市場需要，創造更好成績回饋股東，相信將來前景會更好。