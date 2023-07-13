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行動 DJ 用手機就開播 韓日Top 1語音直播平台 Spoon 來台

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

聲音商機大幅崛起，大眾習慣透過更直覺的語音方式獲取資訊、與人交流，據國際市調預測，今年全球聲音經濟將持續成長，上看超過千億美元市場。為提供更多樣化的語音內容，2013年在南韓成立的新創公司Spoon Radio，引進韓日Top1的語音直播平台Spoon，今年4月正式登台，鎖定喜愛韓國流行文化的創作者，進駐平台開設語音節目分享韓國娛樂，目標成為韓流喜好者的最佳聚集地。

Spoon全球擁有200萬用戶數，高達80%為10~20歲的Z世代年輕族群，透過行動裝置就可註冊成為語音內容創作者（DJ），用自己的聲音輕鬆與線上用戶交流。

Spoon在台灣持續投入資源培育創作新秀，自4月底來台，2個月內吸引破百名在地創作者加入，為了讓台灣創作者也能擁有與韓國偶像同等培訓機會，每月另提供Spoon總部錄音棚直播、K-POP 舞蹈學院聽課券、韓國人氣相館形象照拍攝等特別機會。

Spoon Radio的公司代表崔赫宰表示，在台招募超過百位DJ加入，提供不間斷最新潮的韓流文化內容。歡迎所有對韓國文化感興趣的民眾，只要使用行動裝置就能一起加入Spoon平台，不只能收聽豐富的韓流資訊，成爲DJ開播自己的直播節目與其他用戶交流。Spoon將積極拓展在台市占率，致力於成為台灣最指標的韓流資訊語音社群。

目前在Spoon的語音創作者可透過在直播節目中聽眾的贊助與支持，獲得創作分潤。據統計，Spoon的南韓Top 10高人氣DJ年均收益超過2.5億韓元（換算約新台幣580萬元），更有破千位DJ月收入超過1000美元，透過與創作者共享收益，Spoon成為和創作者一同成長的直播平台。

韓流 行動裝置

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