i15量產 鴻海鄭州廠備戰

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

蘋果iPhone 15新機量產在即，主力代工組裝廠鴻海鄭州園區全力備戰準備糧草，法人預估，隨著iPhone 15新機8月量產，下半年備貨將達8,400萬支，年增12%，顯示蘋果對於秋季將發表的iPhone 15新機銷售深有信心，為兩大代工組裝廠鴻海與和碩本季營運添柴火。

鴻海不評論單一客戶訂單動向。針對本季展望，鴻海表示，目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季將較第2季成長，預計第3季的季增幅略高於前兩年度水準；若相較於疫情前，則約略相當。鴻海昨（11）日股價收105元，上漲0.5元，外資法人反手買超2,267張，累計6月以來，三大法人買超2.41萬張，以自營商買超逾2萬張最積極，外資及投信法人分別買超2,962張、1,111張。

法人預估，蘋果將於8月開始批量生產iPhone 15系列手機，預計下半年出貨量將達8,400萬支，對比去年iPhone 14系列增長12%，顯示蘋果對市場需求的信心。 不過，iPhone 15 Pro Max的售價可能高於iPhone 14 Pro Max 1,099美元起售價，是否影響買氣仍待觀察。

鄭州富士康園區目前正緊鑼密鼓招募工人，每日招募約千人，隨著8月下旬進入大量生產，屆時招工水準可望日招達萬人，旺季激勵獎金也將大幅提高。

目前鄭州富士康園區針對離職首次返崗者，入職底薪為人民幣2,200元，並給予旺季激勵獎金人民幣7,500元。 對於週期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達人民幣8,000元。

供應鏈分析，每一代新機型量產前，園區內最為忙碌的工序是產線的升級改造，一般而言，新品量產前富士康會用四個月時間對生產線進行改線和改造，8月底前完成80%以上的產線升級改造，剩餘兩成左右的產能，主要為後期產品可能出現供不應求情形預作準備。

兵馬未動糧草先行，鴻海鄭州園區近日已為8月量產提早準備，鄭州富士康iDPBG相關主管為確保高峰量產時順利，近期視察鄭州園區的國貿招募中心、宿舍區與餐廳等設施，尤其去年受到疫情衝擊，鄭州園區發生員工騷動，導致員工無法安心工作，鴻海今年特別改造山頂公寓、豫康南宿舍，以及華鴻三大宿舍區，針對房間、衛浴、空調等進行翻修與改造，讓新進人員安心入住。

iPhone 14 Pro Max 富士康 鴻海

延伸閱讀

與Vedanta拆夥…為印度半導體設廠計畫 鴻海將重新遞件申請

鴻海宣布退出與Vedanta半導體合作 印度官員：不影響發展目標

好事已近？彭博：緯創印度廠最快下月賣給塔塔集團

路透：鴻海退出與Vedanta的合資案 因為擔心其財務狀況

相關新聞

大摩最新報告：AI伺服器鏈出貨爆發 台廠迎利多

摩根士丹利證券（大摩）發布最新報告指出，由於來自美國超大雲端服務供應商的訂單增加，特別是微軟，加上沙烏地阿拉伯新增人工智...

台積日本二廠 傳明年動工

《日刊工業新聞》報導，台積電正規劃在日本熊本興建第二座晶圓廠，預計明年4月動工，目標2026年底前投產，初期以12奈米等...

i15量產 鴻海鄭州廠備戰

蘋果iPhone 15新機量產在即，主力代工組裝廠鴻海鄭州園區全力備戰準備糧草，法人預估，隨著iPhone 15新機8月...

全球5G用戶飆增 台廠大贏家

全球前三大電信設備廠愛立信昨（11）日發布最新報告指出，今年全球5G行動用戶數衝上15億，創新高，較去年大增五成。業界解...

緯創印度廠 傳8月賣給塔塔

彭博資訊報導，知情人士透露，緯創將退出在印度的iPhone組裝業務，最快8月與印度塔塔集團（Tata Group）達成協...

鴻海鄭州廠 提升福利留員工

iPhone新機即將量產，鴻海不僅大舉招工募兵，旗下鄭州富士康園區今年更砸重金投入宿舍公寓升級改造工程，提供員工優質的生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦