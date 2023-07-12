i15量產 鴻海鄭州廠備戰

蘋果iPhone 15新機量產在即，主力代工組裝廠鴻海鄭州園區全力備戰準備糧草，法人預估，隨著iPhone 15新機8月量產，下半年備貨將達8,400萬支，年增12%，顯示蘋果對於秋季將發表的iPhone 15新機銷售深有信心，為兩大代工組裝廠鴻海與和碩本季營運添柴火。

鴻海不評論單一客戶訂單動向。針對本季展望，鴻海表示，目前已進入下半年旺季期間，營運將逐漸加溫，第3季將較第2季成長，預計第3季的季增幅略高於前兩年度水準；若相較於疫情前，則約略相當。鴻海昨（11）日股價收105元，上漲0.5元，外資法人反手買超2,267張，累計6月以來，三大法人買超2.41萬張，以自營商買超逾2萬張最積極，外資及投信法人分別買超2,962張、1,111張。

法人預估，蘋果將於8月開始批量生產iPhone 15系列手機，預計下半年出貨量將達8,400萬支，對比去年iPhone 14系列增長12%，顯示蘋果對市場需求的信心。 不過，iPhone 15 Pro Max的售價可能高於iPhone 14 Pro Max 1,099美元起售價，是否影響買氣仍待觀察。

鄭州富士康園區目前正緊鑼密鼓招募工人，每日招募約千人，隨著8月下旬進入大量生產，屆時招工水準可望日招達萬人，旺季激勵獎金也將大幅提高。

目前鄭州富士康園區針對離職首次返崗者，入職底薪為人民幣2,200元，並給予旺季激勵獎金人民幣7,500元。 對於週期返崗者（入職次數超過兩次），旺季激勵獎金可達人民幣8,000元。

供應鏈分析，每一代新機型量產前，園區內最為忙碌的工序是產線的升級改造，一般而言，新品量產前富士康會用四個月時間對生產線進行改線和改造，8月底前完成80%以上的產線升級改造，剩餘兩成左右的產能，主要為後期產品可能出現供不應求情形預作準備。

兵馬未動糧草先行，鴻海鄭州園區近日已為8月量產提早準備，鄭州富士康iDPBG相關主管為確保高峰量產時順利，近期視察鄭州園區的國貿招募中心、宿舍區與餐廳等設施，尤其去年受到疫情衝擊，鄭州園區發生員工騷動，導致員工無法安心工作，鴻海今年特別改造山頂公寓、豫康南宿舍，以及華鴻三大宿舍區，針對房間、衛浴、空調等進行翻修與改造，讓新進人員安心入住。