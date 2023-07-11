大摩：微軟大採購＋沙國新訂單 AI伺服器出貨年增70%

摩根士丹利證券發布最新報告指出，由於來自美國超大雲端服務供應商的訂單增加，特別是微軟，加上美中以外的客戶新增人工智慧（AI）需求，因此調高今年AI伺服器出貨量年增率，從50%上調到60~70%。台積電（2330）、世芯-KY（3661）、創意（3443）等台廠受惠，都獲得「優於大盤」的評等。

大摩在6月的雲端半導體報告中提到，微軟是AI伺服器的第一大買家。大摩在最新的報告指出，大摩看到來自於微軟的需求更強勁，尤其是在今年下半年。而且，大摩還看到美國較小客戶下半年增加採購AI伺服器。因此，大摩才快速上調AI伺服器今年出貨量成長率。

報告引述沙烏地阿拉伯經濟城市與特區管理局指出，沙國正努力增加對雲端運算的投資，目標是到 2030 年在西亞的大數據、AI及資料中心的投資達到 130 億美元。依據大摩的供應鏈調查，未來四年西亞將有新的AI伺服器採購專案。如果投資金額平均分配到每一年，則每年的AI伺服器採購量可能達今年全年出貨量的10~15%。

根據最新的AI伺服器採購數據，大摩估計今年AI資本支出將占雲端資本支出的25~30%。假設需求推動明年出貨量加速成長，則明年雲端資本支出將成長25%以上。

大摩列出對於亞洲雲端半導體族群的優先看好順序，台廠的最愛是台積電，再來是世芯-KY、創意，都給予「優於大盤」的評等。接下來是獲得「中性」評等的信驊（5274）、南亞科（2408）、緯穎（6669）。由於下半年的非AI雲端半導體需求復甦將放緩，大摩預估信驊今年的營收將下滑45%，同時下調獲利預期。