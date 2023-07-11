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日本人愛這台！Google Pixel 系列手機第1季拿下第二名

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
諮詢機構Counterpoint Research統計，Google在今年第1季，首次成為日本整體智慧手機市場的第二大品牌。圖為Google Pixel 7。記者黃筱晴／攝影
諮詢機構Counterpoint Research統計，Google在今年第1季，首次成為日本整體智慧手機市場的第二大品牌。圖為Google Pixel 7。記者黃筱晴／攝影

諮詢機構Counterpoint Research統計，Google在今(2023)年第1季，首次成為日本整體智慧手機市場的第二大品牌。

Counterpoint Research統計，Google的全球出貨量在今年第1季同比增長 67%，主要是中階產品Pixel 6a和旗艦產品 Pixel 7／7 Pro 的強勁銷售；今年推出的中階機Pixel 7a與其前一代機型相比，前三周的銷售額增長了74%。而Google 2023年第1季在日本的出貨量占全球總出貨量的34%，創歷史新高。主要是許多本土品牌退出日本智慧手機市場，預計將加強蘋果和Google等美國品牌的主導地位。

Counterpoint Research指出，Google Pixel手機銷售增長主要是產品成本效益、和電信商合作關係擴大推動 Pixel 7a 銷量激增。Pixel 7a 與前代產品相比，前三週的累計銷量增長了 74%。這表明日本市場對 Pixel 智能手機的反應越來越積極。Pixel 7a 成功的主要驅動力是升級版Tensor G2 處理器、相機性能和 RAM。Pixel 7a 的規格與旗艦 Pixel 7 系列相當，但價差達24%。日本市場對小屏幕尺寸的偏好也帶動Pixel 7a 的強勁銷量。

另外，Pixel 7a透過日本三大運營商軟銀、AU 和 DOCOMO 進行銷售，在日本智慧手機市場，與電信商合作夥伴關係對銷售產生重大影響。Pixel 6a從2022年9月到2023年3月連續七個月保持最暢銷的Android智能手機。隨著Pixel 7a規格的改進以及DOCOMO的加入也可望推動銷量。

Pixel 7 智慧手機 Google 日本

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