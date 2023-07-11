大宇資新手遊人氣火熱 晉升印度新遊戲排行榜首位

遊戲研發商大宇資（6111）首款印度手遊《RAIDER SIX》再傳捷報，自7月初上市以來，該遊戲目前已連續五天蟬聯當地動作類與新遊戲類的排行榜第1名，顯示人氣十分火熱，有望挹注公司下半年業績成長。

據悉，《RAIDER SIX》在上市之前的事先登錄人數已高達400萬人，而上市後首日下載量已突破100萬次以上，目前仍快速成長中，並迅速搶占平台榜首位置。

《RAIDER SIX》是由大宇資子公司星點（Starlight Gaming）與印度團隊齊力研發的一款吃雞動作類型手遊，主打沉浸式戰鬥景觀，且有一系列具印度風的角色並融合印度文化，提供玩家在角色選擇時更能展現出個人特色，這也是全球有史以來第一次在逃殺類型遊戲中加入印度元素。

根據市調機構Newzoo統計，印度2022年手機遊戲市場產值約22億美元，預計2024年將突破30億美元，並在五年內達到40億美元。此外，目前印度市場有3.73億玩家，其中有91%為手機遊戲用戶，是全球第二大手機遊戲市場，僅次於大陸。