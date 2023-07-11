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台積電Q2營收符預期 「已過谷底」

聯合報／ 記者簡永祥高瑜君／台北報導

台積電昨天公布六月合併營收一五六四點○四億元，月減和年減都逾百分之十一，但第二季合併營收四八○八點四一億元，季減約百分之五點五，接近財測高標，符合預期。台積電供應鏈透露，受惠輝達及挖礦客戶訂單湧進五奈米及七奈米，台積電營運已過景氣谷底，第三季隨晶圓交貨量提升，將率先步入另一波景氣回升的循環期，儘管多數外資機構評價第三季旺季力道不若以往，下半年仍逐季走揚，後續營運正面看待。

台積電股價在跌破月線後，股價連續三天都收在五六五元、連兩天收平盤，外資昨天賣壓減緩，調節張數銳減至三二七張、賣超金額降至一點八五億元。外資高盛昨天出具報告，認為台積電掌握先進技術，上調目標價至七百元；CMoney彙整近一季內外資對於台積電的看法，目前以瑞銀的目標價七四○元最高，另外包括摩根士丹利、滙豐和麥格理等外資券商對台積的目標價也都超過七百元。

台積電稍早預估第二季合併營收，介於一五二億到一六○億美元（約台幣四六二○億至四八六四億元）間，實際營收四八○八億元，雖是六季來的低點，仍符合財測預期。

台積電先前預估上半年營收將比去年同期下降約百分之十，實際數字為九八九四點七四億元、年減百分之三點五，表現比預期佳，反映部分市場回溫速度優於預期。

以台積電第二季營運表現，預估第二季毛利率將較第一季的百分之五十六點三，微降略低於百分之五十四，伴隨客戶本季投片量拉升，占比較高的五、七奈米投片量增加，本季毛利率和整體獲利表現將優於第二季，換句話說，台積電營運已跨過景氣低谷，邁向一個景氣回升期。

對於第三季營運表現，外資圈普遍看法是維持溫和成長，約季增一成，略低於往年季增率逾百分之十五，因台積電訂七月廿日舉行法說會，在此之前是緘默期，不對法人預估做任何評論。

台積電董事長劉德音日前在股東會指出，今年因面臨產業庫存調整期，台積電全年營收可能呈現少許負成長，前景仍十分光明，台積電也已準備好迎接明年下一波很好的成長。

台積電 外資 奈米

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