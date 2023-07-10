新應材高雄廠二期工程動土 後年試產 預計帶來60億產值
南部科學園區高雄園區今天舉行新應材公司高雄廠二期工程動土儀式，高雄市長陳其邁、經濟部長王美花、南科管理局長蘇振等人都前往祈福，這項工程投入逾20億元，預計明年中完工，於後年下旬就能試產，擴大第一期廠生產規模及產品線，預計帶來60億產值，讓南部半導體供應鏈形成完整生態系。
「整個園區總產值可達到60億元」新應材董事長詹文雄指出，投入半導體材料年營收從0至1億，共花了5年，但從1億至15億只花了兩年，去年在南科高雄廠第一期4月落成後的總產值達到20億，預計二期工程完工後，總產值將可3倍成長。
據了解，新應材公司是提供半導體前段先進製造工程與後段先進封裝關鍵化學品的材料供應商，專注在「原料合成、純化、自有配方」等三大核心能力，有望突破台灣半導體材料仰賴國外廠商的情況，為國內半導體先進製程指標廠商量身開發更多客製化的材料。
「台灣的半導體先進製程技術領先全球」詹文雄自豪的說，新應材的重要客戶就是護國神山台積電。新應材配合台積電製程，已是台灣少數能提供半導體前段先進製程和後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商之一，並專注於黃光微影材料的製造。
從2020年就加快擴廠的步伐，在南科高雄園區的整體投資計劃超過了35億元，要打造一個六千坪大的「半導體先進製程材料」生產基地，為台灣半導體材料自主之路貢獻一份心力，並以成為台灣半導體產業的領頭羊之一為目標。
王美花表示，台灣半導體產業具有國際競爭力，不僅整體產業供應鏈完整且擁有最先進研發的技術，如今國內材料商技術精進，讓台灣成為全球半導體產業中最重要的基地。
由於，新應材公司從面板光阻製造廠，不斷創新研發出先進製程所需的黃光微影材料，更成為台積電留在台灣最關鍵的因素。而高雄的優勢在於設備、材料廠商群聚，陳其邁表示，「新應材的二期擴建，更完備了南部半導體S廊帶。」
高雄市經發局長廖泰翔指出，新應材專精於半導體及顯示器特用化學材料，致力研發TFT-LCD光阻材料、Micro-LED、 CIS影像感測器及半導體光學元件材料等領域，投入與努力，已成功成為全球重要的供應商，加碼投資高雄不僅象徵公司成長，更進一步代表台灣半導體產業發展與升級。
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