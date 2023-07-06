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宏達電業績連3個月成長 6月營收增三成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

宏達電HTC（2498）今日公布2023年6月4.84億元，月增34.6%、年減2.3%，單月營收連續三個月正成長，並創今年以來高點，累計1至6月份累計21.19億元，年增0.3%。

宏達電剛獲國際永續性評級平台 EcoVadis銀牌，日前在全球行動通訊標準組織 3GPP第 100 次全體會員大會中展示HTC G REIGNS最新的５G行動專網解決方案REIGN CORE S2，該產品取得美國3.5GHz 公民寬頻無線電服務CBRS認證，讓移動式5G行動專網產品REIGN CORE系列在台灣、美國與歐洲等地均達到商業化程度，如再搭配室外型大功率射頻與各式天線模組，即可應對各式大型場域佈建需求，包括展覽、教育、醫療檢測、智慧應用開發等用途，具有方便移動及靈活運用的優勢。

此外，HTC G REIGNS也進軍日本智慧建築市場，與日本世代物業管理公司簽署合作備忘錄，雙方攜手打造5G智慧住宅方案，透過佈建住戶專用的5G專網，提供高安全性、舒適且人性化的智慧物聯網居家環境，也可利用5G專網結合AI影像辨識技術實現智慧保全，實時監測並追蹤進出大樓的可疑人士、潛在的災害源如異常熱源，掌握水電、與瓦斯等使用狀況。此外，透過大數據分析可進行節能或使用異常監控，提供更有效和安全的物業管理服務。

5G HTC

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