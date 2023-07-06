OVO小蘋果投影機登日本群募Makuake 兩天募500萬日圓

台灣聯網電視裝置品牌、本土新創OVO，首度挑戰上線日本最大群眾募資平台Makuake ，推出「小蘋果」智慧投影機，48小時募資金額突破500萬日圓，第一天也是募資額排名第一。

去年底異軍突起的話題投影機OVO「小蘋果」，各色機型在台累計募資金額破1,300萬元，首登日本群募平台也創下佳績，源自台灣的消費科技品牌創新產品，也能獲得跨國消費者肯定。

根據日本最大群眾募資平台Makuake數據，平台上募資專案平均每案獲得贊助金額約250-260萬日圓。而OVO 「小蘋果」首次進入日本平台，兩天內破500萬日圓佳績，活動還有43天才結束，可期待更佳成績。

OVO指出，OVO「小蘋果」耗時三年研發、突破眾多挑戰，只有一顆蘋果大小，亮度較同級提升75%，畫面可達 120吋，內建電池續航2.5小時，能用一般行動電源充電，還支援 PD 快充。除了顏值佳，功能強，操作體驗也獲得重視品質的日本消費者肯定！

OVO日本群募頁面上，日本人以「驚異の輕量設計」形容只有241克、一顆蘋果大小的小蘋果智慧投影機。更對於所有 I/O （輸入/輸出） 配置於兩側、為天花板追劇最佳化的「天井投影」充滿期待。有不少日本贊助者留言期待能早日拿到商品。

OVO另一款正在台灣募資中的「推推閨蜜機」，上線一周募資金額已快速突破500萬元，標榜可以推來推去、轉來轉去、前傾後仰、高高低低的 27 吋可移動智慧電視，首創續航8小時。躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，無線推著走。未來計畫將成為 OVO 進軍日本群募的下一棒。

OVO今年創立邁入第10周年，完成了智慧電視、投影機、電視盒的聯網電視裝置完整佈局，近兩年營收躍升 7 倍。而進軍日本市場、挑戰IPO，則是下一個5年的重要目標。