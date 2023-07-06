確定了！三星次世代折疊機7月26日發表

全球智慧手機巨擘三星今（6）日宣布，將於7月26日台灣時間晚間7點舉辦 Samsung Galaxy Unpacked 2023 全球發表會，外界推估三星最新折疊機「Galaxy Z Flip 5」與「Galaxy Z Fold 5」也將正式登場亮相。

業界人士指出，依過往經驗，Galaxy Unpacked 新機發布會和產品正式上市時間通常相差約一個月，換言之，三星新折疊機最快8月中旬或下旬開賣，比蘋果iPhone 15系列新機早，順勢引爆兩大品牌新款旗艦機搶市大戰。

綜合外電報導，今年三星Galaxy Z Flip 5折疊新機除了內部螢幕邊框「極致窄」設計，讓螢幕更大以外，外部也搭載二個外螢幕，外觀則使用直邊邊框以及圓角設計，並且在特殊設計加持下，能夠完全折疊平放，滿足用戶更多元的使用情境。

Galaxy Z Fold 5方面，雖外觀並未有太大變化，但機身比前一代窄0.2mm，同時配備新的鉸鏈系統，其主要功能是能大幅度減少螢幕折痕，而且可讓機身變得更輕薄。

據傳三星此次兩款折疊新機均將採用高通特別為三星客製化的驍龍 8 Gen 2 for Galaxy，與今年上半年三星旗艦機Galaxy S23系列所採用的一致，不過此特規處理器，則比一般驍龍8 Gen 2進行些許超頻，能讓效能有所提升。

市場研究機構 Counterpoint Research 指出，去年全球折疊機出貨量約1,600萬支，年增73%，三星在上半年已經稱霸市場，全球市占率約62%，下半年因新機上市，再度橫掃市場，市占率一舉提升至80%，若以市占率看，三星目前在全球折疊機市場擁有絕對領先地位，因此市場相當關注三星新機動態。