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英特爾vPro商用平台 今年導入逾170款機種

中央社／ 台北4日電
晶片大廠英特爾今天在台灣展示針對商業應用環境設計的Intel vPro平台，採用第13代Intel Core處理器及運用硬體協助的人工智慧威脅偵測功能，協助企業強化生產力及資訊安全。路透
晶片大廠英特爾今天在台灣展示針對商業應用環境設計的Intel vPro平台，採用第13代Intel Core處理器及運用硬體協助的人工智慧威脅偵測功能，協助企業強化生產力及資訊安全。路透

晶片大廠英特爾今天在台灣展示針對商業應用環境設計的Intel vPro平台，採用第13代Intel Core處理器及運用硬體協助的人工智慧（AI）威脅偵測功能，協助企業強化生產力及資訊安全。

英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成表示，包含宏碁、華碩、微星、Dell Technologies、Dynabook、HP、Lenovo在內，今天在活動現場展出針對商用應用環境開發的平台。各家廠商預計在今年推出超過170款Intel vPro筆記型電腦、桌上型電腦和入門工作站。

英特爾電腦通訊事業群產品經理盧進忠指出，為了兼顧商用管理及員工需求，各家廠商開發的新機種約30%不僅搭載Intel vPro平台，也通過Intel Evo認證，導入快速充電、1秒內喚醒、9.5小時以上電池續航力等功能。

英特爾發布新聞稿指出，Intel vPro從開機階段即可偵測韌體層的惡意攻擊，能夠偵測挖礦劫持、勒索軟體，並從硬體端阻止惡意程式行為。

為因應遠距與混合工作模式帶來的潛在安全風險，Intel vPro Enterprise主動管理技術提供基於硬體方式運作的Intel AMT功能，加上Intel EMA管理軟體，即使電腦處於關機、無法開機、未安裝作業系統的情況下，管理人員仍能進行遠端部署和修復，完成日常軟體更新、重新開機、資料刪除與重建等工作。

Intel 英特爾 軟體 作業系統

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