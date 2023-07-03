群創攜手策略夥伴Dimenco 進軍全球擬真實境3D市場

近年來沉浸式、高互動性科技體驗在全球快速崛起，面對這波新興產業浪潮，群創（3481）光電今（3） 日宣布與策略合作夥伴Dimenco簽訂授權協議，持續深化合作開發擬真實境（Simulated Reality，SR）3D顯示器。雙方將充分發揮各自顯示產品組合的優勢，將首屈一指的Dimenco SR擬真實境技術導入群創領先業界的多元顯示解決方案中，致力為新一代3D立體顯示器提供卓越的解決方案。

群創光電總經理楊柱祥表示：「群創持續透過創新產品技術發展與多元場域業務布局，致力落實公司價值轉型再造。此次群創攜手策略夥伴Dimenco於研發技術上的深度合作，將加速開發整合3D立體顯示解決方案，並搭載Dimenco 獨家SR擬真實境技術，為全球客戶提供最優質及高含金量的3D立體顯示解決方案，同時更齊力帶動智慧娛樂、智慧醫療、智慧教育等多元創新場域落地開花，為沉浸式體驗帶來更多的創新發展。」

Dimenco CEO Maarten Tobias表示：「這項協議代表了我們不斷努力擴展 SR 技術的一項重要里程碑。基於群創多年累積豐富的製造能力和技術來進一步增強SR技術，同時再加上Dimenco的專業知識和技術，將能夠為客戶提供更廣泛多元的產品，並讓這項技術能夠被廣泛普及使用。透過Dimenco與群創的合作將可繼續塑造空間技術的未來，我們期待在2024上半年看到群創生產首款27吋SR擬真實境3D顯示器。」

群創與新創Dimenco共同研發擬真實境3D立體顯示解決方案，透過最新顯示技術抓住消費者的眼球，帶給使用者全新的沉浸式體驗。SR擬真實境技術是一項通過平面顯示器創造出逼真多維的視覺效果專利技術，該項技術不需透過任何特殊穿戴裝置，就能將平面顯示器的2D互動轉化為擬真3D沉浸式體驗。此次群創與Dimenco合作，將能大幅滿足3D顯示市場需求，共同建立顯示產業鏈的長期競爭優勢。

Dimenco公司是源自皇家飛利浦電子公司的衍生企業，自2010年以來在空間顯示市場中居領先地位。Dimenco提供完整的透鏡顯示設計套件，和用於全球顯示器製造商，創建擬真實境（SR）顯示器的軟體包。SR將硬體、軟體和技術結合在一起，提供快速、豐富和自然的三維體驗，且無需佩戴任何裝置。