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三大利基加持 REITs 為多重資產增添動能

經濟日報／ 記者楊淨淳／即時報導
資料來源：Cohen & Steers，凱基投信整理。全球REITs為FTSE EPRA NAREIT成熟市場不動產指數、全球股票為 MSCI世界指數。*採用2000-2018年之間12個單月美債殖利率升幅最大的月份。資料日期：2000/1~2018/3。
資料來源：Cohen & Steers，凱基投信整理。全球REITs為FTSE EPRA NAREIT成熟市場不動產指數、全球股票為 MSCI世界指數。*採用2000-2018年之間12個單月美債殖利率升幅最大的月份。資料日期：2000/1~2018/3。

儘管市場對美國聯準會七月升息一碼的預期上升，但整體而言，對於已進入升息循環尾聲的共識未變，凱基投信表示，美債殖利率下降環境中，REITs表現更勝整體股市，建議資產配置布局REITs部位，既能以需求穩健、定價能力強的REITs子產業挺過景氣放緩階段，也能享受更勝單一股票布局的投資吸引力。

凱基實質收息多重資產基金預定經理人葉菀婷表示，REITs因具備租金持續成長、高股息與後續投資潛力可期等三大利基，可望成為市場矚目的焦點。葉菀婷進一步說明，以全球REITs子產業2023年預估租金成長率對比S&P 500 EPS年增率，可以發現REITs 9塊子產業當中，有8項今年租金預估年增率皆優於S&P 500的EPS預估年增率1.2%，最高的資料中心，租金預估年增率更達兩位數的13%，REITs子產業中僅辦公室預估租金年增率為-1.0%，略遜於S&P 500。可見在景氣放緩階段，受惠租金持續成長且租用率維持在相對高檔REITs子產業可望成為獲利能見度相對高的產業。

也正因，具有相較多數投資標的穩定的租金收入，REITs亦是投資人另一種收益選擇。葉菀婷指出，觀察各國REITs預估收益率與10年期公債殖利率，可以發現亞洲REITs平均收益率預估可達5.0%，10年期公債殖利率則介於0.4-3.4%之間；北美平均收益率預估可達4.7%，10年期公債殖利率則介於3.0-3.5%之間；歐洲平均收益率預估更可達7.1%，相較之下，歐洲主要國家的10年期公債殖利率則落在2.2-2.9%之間，顯然REITs的租金收入，也是投資人納入打造收益現金流的投資標的。

葉菀婷進一步表示，待美債殖利率反轉向下，REITs可望迎來更多表現機會，形成REITs的第三項利基。回測歷史數據顯示，當美債殖利率上升周期結束後3個月，全球REITs平均繳出5.6%報酬，同時間全球股票繳出2.6%；當美債殖利率上升週期結束後6個月，全球REITs繳出11.2%報酬，全球股票則繳出6.3%；當時間拉長到美債殖利率上升週期結束後1年，全球REITs平均報酬依舊以20.6%，遠勝全球股票的9.8%，顯見當美債殖利率處於下降環境，REITs投資價值可望顯著提升。

面對升息循環尾聲、景氣衰退疑慮未除，葉菀婷建議，配置REITs的多重資產基金，可望受惠租金收入擴充收益來源，不失為挺過景氣放緩階段的投資好選項。凱基實質收息多重資產基金(本基金之配息來源可能為本金)以新臺幣、美元、人民幣及南非幣四種幣別計價發行，並分月配息、累積兩種選項，以多種級別選擇，滿足不同投資需求。

殖利率 租金

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