簡立峰談AI：企業應發揮硬體優勢去換取軟體發展機會

Appier暨iKala獨立董事、Google台灣前董事總經理簡立峰於今（30）日，出席工研院所舉辦的論壇「機遇 x 挑戰 生成式AI：產業變革與機會」，他表示，AI的出現，讓所有企業基本及格線提升成80分，每個企業都面臨到要用AI來提高生產力，這將帶動軟、硬體全面性革命，尤其軟體產業衝擊最大，硬體的結構也會帶來改變，企業應發揮硬體優勢去換取軟體的發展機會，去發展真正的電腦時代。

簡立峰表示，生成式AI對我們來說，會衝擊也會帶來新的工作機會，ChatGPT帶來各種應用的貢獻，可以提高勞動生產力，如果台灣能夠跟上，透過AI來輔助，便能夠減少人類減少對經濟帶來衝擊。

但他也提醒，目前這個語言只優化英文，裡面的推理邏輯都是以英文形成，所以台灣必須要加快數位轉型，AI促使所有企業基本及格線提升成80分，每個企業都面臨到要用AI來提高生產力，將帶動軟、硬體全面性革命，尤其軟體產業衝擊最大，硬體的結構也會帶來改變，企業應發揮硬體優勢去換取軟體的發展機會，去發展真正的電腦時代，台灣不能只依賴國際大廠提供優化服務，AI發展對法規、教育都會有相當的影響。

簡立峰強調，AI讓所有企業及格線都變80分，每一個企業都面臨利用AI提高生產力，而最重要的地方是有「企業大腦」的概念，每個企業要拿回「企業大腦」的主導權，否則專業技術會讓競爭者都做到，恐將失去競爭力。

他指出，不管我們走中文、英文這兩條路，我們都有大腦外包的可能性，大腦外包指的是企業的智慧、成長，借用外部的服務，不是來自本身產生，台灣必須要積極去防止這個可能的風險。