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聯寶營運射三箭 新產品、新領域、擴大全球布局拓新局

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯寶董事長譚明珠（右四）、總經理譚偉傑(左四）今日共同主持今年股東常會，期待公司未來透過新產品、新領域、擴大全球業務版圖三箭齊發，能為營運增添動能。圖/聯寶提供
聯寶董事長譚明珠（右四）、總經理譚偉傑(左四）今日共同主持今年股東常會，期待公司未來透過新產品、新領域、擴大全球業務版圖三箭齊發，能為營運增添動能。圖/聯寶提供

聯寶(6821) 今日舉行2023年股東常會，會中承認2022年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並承認通過2022年盈餘分配案，決議配發每股現金股利2.01元，股利配發率達89.7％，連續四年現金股利配發率約九成。

今日股東常會承認並通過2022年聯寶營業報告書及財務報告，2022年全年合併營收5.52億元、稅後純益6268萬元、每股純益2.24元，整體營運締造歷年新高。

聯寶表示，2022年PoE類、LAN類、xDSL類變壓器的磁性元件產品營收比重分別為47.7％、19.6％、19.2％，其中受惠全球物聯網連接設備數量增加，對於可融和數據和電源基礎架構之PoE電源類變壓器產品需求提升，帶動2022年PoE類產品銷售明顯年增25.5％，並挹注整體營運保持良好成長動能。

展望2023年下半年，聯寶採取新產品、新領域、擴大全球業務版圖的三箭齊發策略，包括針對磁性元件業務方面，下半年受惠於美國拜登政府寬頻基建計畫啟動，有機會自第三季網通磁性元件將會逐季成長，另積極開拓PoE+電源類變壓器新品業務接單、加上應用於Wi-Fi 7市場的LAN類網路變壓器產品亦已通過多位國際品牌客戶產品認證等，皆有望於下半年陸續創造銷售貢獻。

另一方面，更樂觀看待無線充電業務為公司營運成長新一動能，聯寶旗下無線充電模組生產已步入量產階段，且歐洲地區品牌客戶持續加大訂單拉貨需求，今年第1季無線充電業務營收比重已攀升至10.9％，隨著客戶訂單需求增溫，同步挹注無線充電業務比重持續增加，為2023年下半年營運優於上半年的良好動能。

無線充電 營收 股利

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