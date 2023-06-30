遠亞併合約到期 公平會審議時程及結果將是未來關鍵

遠傳電信（4904）與亞太電信（3682）合併案仍在公平會審查，但雙方合併契約在6月30日屆期，且未展延。代表雙方已無合約在身，對於未來合併案發展，遠傳沒有把話說死，僅表示秉持合約精神，審慎評估，評估關鍵包含公平會審理的時間、不禁止本案結合的附帶條件。業界解讀，未來公平會審議「時程」及「結果」將是影響遠亞併最終結果的關鍵。

遠傳針對遠傳與亞太電信合併案進度在重大訊息觀測站公告，遠傳指出，根據合約及原本公告內容，至2023年6月30日止，如未取得國家通訊傳播委員會（NCC）及公平交易委員會的核准，符合一定條件可展延，如未達成協議，任一方得終止本契約；但如一方違反本契約，未違約方得終止或通知他方延展至2023年8月31日。

遠傳指出，本公司與亞太電信合併案業經國家通訊傳播委員會核准，目前仍在公平交易委員會審理中。雙方將依約處理，並持續審慎評估本合併案相關事宜。

面對媒體詢問遠亞併未來發展，遠傳回應表示，合約沒有要繼續展延，但會秉持當初合約精神，審慎評估本合併案相關事宜， 相關事宜包含公平會審理的時間，公平會或許同意不禁止本案結合，但會給附帶條件。日前NCC以19個附加條件通過遠傳合併亞太電信。

日前公平會受理遠亞併申請，原本遠傳期望在規定中的30個工作天審議期滿時，可望做出決定，但公平會最終延長審議期，公平會日前說明，遠亞併進入第二階段、60天延長審議期，審議期限將在9月14日屆期。

業界人士分析，遠亞併已經無合約在身，彼此都沒有約束力，但合併案拖得越久，變數就越高，雖然遠傳表明將尊重合約精神，但未來的事情誰都很難保證，現在遠亞併是否能繼續維持合併計畫的關鍵，就在於公平會審議的時程，以及最終做出准駁結果與附加條件等。

遠傳於2022年2月底宣布合併亞太電信，並送交NCC及公平會審議，NCC在今年農曆年前有條件通過遠亞併，遠亞併現正在公平會審議中。