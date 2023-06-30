快訊

112分科測驗衝刺／歷史時事題留意Me too浪潮、英王查爾斯三世登基

又是「被自殺」? 俄羅斯28歲美女銀行副行長離奇墜樓亡

4隻狗同時想上車！「柯基主動當肉墊」讓柴弟妹騎上去 疊成吐司順利出門散步

華碩GeForce RTX 4060顯示卡精銳齊發

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。圖／華碩提供。
華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。圖／華碩提供。

華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。搭載NVIDIA最新Ada Lovelace架構、DLSS3與光線追蹤等技術，不僅要讓玩家坐享身歷其境的AI加速1080p遊戲饗宴，為專業創作者帶來更不一樣的新選擇。

對追求效能、多功能及電競氛圍完美結合的遊戲玩家來說，ROG Strix GeForce RTX 4060具備與ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti相同的強大散熱解決方案與賽博龐克風格；同時採用3.1-slot設計、8-Pin電源連接，加上僅311.4mm卡長，可相容更多電腦機殼；儘管尺寸緊湊，ROG Strix GeForce RTX 4060仍配備MaxContact散熱器，保留足夠表面積快速轉移熱源，搭配三個升級版的11扇葉軸向式風扇、大型通風背板和0dB技術，散熱更靜冷高效。

此外，ROG Strix GeForce RTX 4060亦擁有多項功能，包括：可在最高效能 / 安靜模式間直覺切換的雙BIOS開關、能讓電腦機殼扇直接串連顯示卡的FanConnect II接頭、支援Aura Sync的ARGB環型燈，以及全自動製程技術，以確保可靠的電力傳輸。

對於喜歡簡約美學設計的遊戲玩家，則可選擇ASUS ProArt & Dual / Dual White GeForce RTX 4060，其內建與GeForce RTX 4060 Ti相同架構及8GB VRAM，並具備經典黑／白兩種配色和移除RGB元素。

ASUS Dual / Dual White GeForce RTX 4060系列在散熱與效能部分，採用11扇葉軸向式風扇，以及227mm卡長，無需更換機殼或其他零組件，就能彈性裝載於各類電腦設備；同時ASUS Dual GeForce RTX 4060亦搭載雙BIOS開關，可根據不同情境自由切換安靜或效能模式。

華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。圖／華碩提供。
華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。圖／華碩提供。

GeForce ROG

延伸閱讀

華碩推5G單手旗艦新機

120Hz更新率！華碩可攜式螢幕上市 重量僅1.2公斤

華碩傳將大砍800人？這些科技業「裁員潮」燒進台灣？

玩家實測Steam Deck與ROG Ally相同設置跑6款遊戲 表現差不多Ally竟更耗電

相關新聞

日立先端科技在竹北設開發中心 台積電：合作更密切

半導體設備供應商與晶片製造合作密切，日立先端科技今天在新竹縣竹北市揭幕半導體先端技術開發中心，未來可以更快的速度和台灣大...

微星AMG特仕賽車 於比利時SPA 24小時耐力賽首次亮相

MSI微星（2377）非常榮幸地宣佈，在Crowdstrike SPA 24小時耐力賽事中將有一輛特別塗裝的Merced...

華碩GeForce RTX 4060顯示卡精銳齊發

華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce R...

中華電董座郭水義：研擬加薪幅度超越公務人員

中華電信（2412）今日舉行27周年績優人員表揚大會，副總統賴清德、交通部長王國材出席頒獎，中華電信董事長郭水義承諾，今...

半導體設備進口指標 11年新低

全球景氣前景能見度偏低，拖累台灣出口復甦腳步，國發會昨（二十九）公布五月景氣對策信號綜合判斷分數為十二分，較四月增加一分...

工程進入關鍵階段…台積美國廠 明年量產難度高

台積電供應鏈透露，台積電正計畫下月從台灣加派數百位員工到美國亞利桑那州廠，加快建廠速度。台積電今日證實，亞利桑那州廠工程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦