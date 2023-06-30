華碩GeForce RTX 4060顯示卡精銳齊發

華碩今宣布在台推出全新ROG Strix、ASUS ProArt、Dual / Dual White GeForce RTXTM 4060系列顯示卡。搭載NVIDIA最新Ada Lovelace架構、DLSS3與光線追蹤等技術，不僅要讓玩家坐享身歷其境的AI加速1080p遊戲饗宴，為專業創作者帶來更不一樣的新選擇。

對追求效能、多功能及電競氛圍完美結合的遊戲玩家來說，ROG Strix GeForce RTX 4060具備與ROG Strix GeForce RTX 4060 Ti相同的強大散熱解決方案與賽博龐克風格；同時採用3.1-slot設計、8-Pin電源連接，加上僅311.4mm卡長，可相容更多電腦機殼；儘管尺寸緊湊，ROG Strix GeForce RTX 4060仍配備MaxContact散熱器，保留足夠表面積快速轉移熱源，搭配三個升級版的11扇葉軸向式風扇、大型通風背板和0dB技術，散熱更靜冷高效。

此外，ROG Strix GeForce RTX 4060亦擁有多項功能，包括：可在最高效能 / 安靜模式間直覺切換的雙BIOS開關、能讓電腦機殼扇直接串連顯示卡的FanConnect II接頭、支援Aura Sync的ARGB環型燈，以及全自動製程技術，以確保可靠的電力傳輸。

對於喜歡簡約美學設計的遊戲玩家，則可選擇ASUS ProArt & Dual / Dual White GeForce RTX 4060，其內建與GeForce RTX 4060 Ti相同架構及8GB VRAM，並具備經典黑／白兩種配色和移除RGB元素。

ASUS Dual / Dual White GeForce RTX 4060系列在散熱與效能部分，採用11扇葉軸向式風扇，以及227mm卡長，無需更換機殼或其他零組件，就能彈性裝載於各類電腦設備；同時ASUS Dual GeForce RTX 4060亦搭載雙BIOS開關，可根據不同情境自由切換安靜或效能模式。