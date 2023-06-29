阻陸拚AI 美擴大晶片禁令

知情人士透露，美國正考慮緊縮對中國大陸的人工智慧（ＡＩ）晶片出口管制，禁止輝達、超微等晶片業者未經許可，便出口晶片給大陸客戶，甚至可能納管輝達「降規」版的A800晶片。輝達股價廿八日早盤應聲重挫逾百分之四、超微跌逾百分之三，拖累台積電ＡＤＲ等晶片股走低。

華爾街日報與金融時報報導，美國商務部準備更新去年十月祭出的全面管控對大陸晶片出口規範，讓大陸更難取得ＡＩ晶片，最快將在美國財長葉倫七月初訪陸後推出相關規則。

而在美國對中國大陸進行類「去超微化」和「去輝達化」的趨勢下，台灣特殊應用晶片（ＡＳＩＣ）、矽智財（ＩＰ）指標廠包括世芯─ＫＹ、創意以及取得美國、大陸客戶ＡＩ訂單的老字號ＩＣ設計業者威盛，有望成為大贏家。

商務部去年十月實施出口管制後，還沒正式編纂成法條，華府去年秋天以來持續蒐集受影響企業的意見，並與盟國談判，以便制定最終規則。

美國去年十月全面封殺對大陸出口先進晶片，當時輝達的因應做法為推出最先進A100晶片的降規版本A800，避開禁令，但知情人士透露，最新限制可能禁止未經許可即出口A800晶片到大陸，從而進一步削弱大陸發展ＡＩ技術的能力。

美國政府也考慮限制業者出租雲端服務給大陸ＡＩ公司，堵上高階晶片出口禁令的漏洞。不過，預料美國將允許南韓和台灣晶片製造商繼續經營大陸晶片廠，並擴大生產成熟製程晶片。

同時，美國政府也準備發布行政命令，創建監控對大陸投資的新機制，降低美國投資人協助支持中國共產黨的可能性。

白宮國安顧問蘇利文形容拜登政府對ＡＩ等關鍵技術的管制途徑，是在關鍵技術的「小庭園」周邊設立「高圍籬」，以免共軍運用美國科技傷害美國安全利益。不過，要在保護關鍵技術的同時，降低對美國和盟邦企業的衝擊會是艱巨挑戰。