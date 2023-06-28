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OVO再創新產品！推出追劇可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

本土新創、聯網電視裝置品牌OVO，再創電視新產品，發表首款續航8小時、免組裝可移動智慧電視「推推閨蜜機」TT1。OVO指出，追劇已經成為生活的一部分，滿足人們多樣化追劇需求的產品也孕育而生，除了當紅的智慧投影機之外，新型態的可移動電視也逐漸升溫，TT1可以有各種方向設計，讓認為手機平板螢幕太小、躺著看還要用手拿、不想在固定地方看，以及牆上沒有合適投影空間的消費者，有了一個簡單優雅的大螢幕新選擇。

OVO 近年積極投入智慧電視研發推廣，繼量子點 T 系列、廣色域 TA 系列，首創自帶聲霸小尺寸電視的小霸王 ST 系列後，發表首款可移動電視 TT1 「推推閨蜜機」。27吋FHD高畫質，底座附萬向滾輪，螢幕可旋轉180⁰，躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，多場景適用。螢幕可傾斜45⁰、升降20公分，輕鬆配合各種使用需求調整最佳視角。

「推推閨蜜機」號稱電池容量高達市售其他機種 3 倍，是唯一免組裝設計，女生也可輕鬆入手，一次解決可移動電視續航力不足、組裝困難等兩大痛點。待機充電只需3小時即可充滿，不易傾倒，產品重量比市售其他機種還輕。產品內建豐富影音內容，附藍牙語音遙控器，支援語音搜尋，內建部分免費第四台頻道。

電視 螢幕

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