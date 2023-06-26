電子代工五強 攻AI伺服器

AI伺服器需求看旺，台灣五大電子代工廠同步搶進，出貨喊衝。龍頭鴻海今年AI伺服器出貨占比目標成長五成，穩居業界一哥；廣達、仁寶、緯創、英業達均鴨子划水，以廣達率先搶下與AI晶片一哥輝達合作最受矚目。

鴻海目前全球伺服器市占率超過四成，為業界龍頭。鴻海集團去年來自伺服器營收貢獻高達1.1兆元，當中約二成為AI伺服器，換算絕對金額超過2,000億元來自AI伺服器，也是全球第一大AI伺服器供應商。

鴻海董事長劉揚偉認為，隨著ChatGPT使用人數愈來愈多並且依賴它，AI伺服器市場起來比預期快，今年下半年可能有三位數（100%）成長，鴻海將持續在伺服器領域提升市占率。

圖／經濟日報提供

鴻海主要透過旗下工業富聯（FII）與鴻佰科技衝刺AI伺服器業務，FII執行長鄭弘孟看好，AI伺服器市場比預期大，FII下半年相關業務銷售有望強勁增長，並已與客戶著手開發下一代AI伺服器產品。外界預估，鴻海今年AI伺服器占比將超過30%，較去年大增五成，穩居全球最大AI伺服器廠。

廣達領先與輝達合作，透過旗下雲達推出輝達全新HPC-AI伺服器，成為台灣第一家與輝達在最先進AI伺服器領域合作的企業，促使集團在AI伺服器領域能量更受市場矚目。

廣達伺服器產品營收占比已達三成，董座林百里強調，整個AI應用市場迎來爆發性成長，廣達集團將持續擴充AI伺服器產能，預期全年出貨可望成長個位數百分比。

仁寶近年衝刺發展AI產品多元應用，力拚實質提升市場需求，下半年出貨將逐季成長，可望帶動營收表現翻倍增長。

仁寶總經理翁宗斌認為，伺服器在AI浪潮推動下，成長動能較強，相關需求都有趕上，仁寶伺服器出貨量今年估計可年增雙位數百分比；旗下5G、伺服器等新事業營收則持續增長，預估2025年新事業營收占比可望達5%，2026年力拚翻倍至10%。

緯創透過旗下緯穎布局雲端伺服器領域，近年業務範圍包括提供系統解決方案服務，以及設計一系列巨型資料中心、雲端基礎架構產品等各種雲端服務。緯穎透露，公司自2022年起開始出貨AI伺服器，目前營收占比約20%，今年已到手新訂單中，超過五成為AI伺服器。

英業達董事長葉力誠指出，往年旗下伺服器營收占比僅約5%，看好今年占比可望翻倍增長，尤其AI絕對是未來二年的趨勢，預估英業達明年AI伺服器業務表現年增雙位數百分比。