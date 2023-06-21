訂閱制服務 資安情資與低軌衛星- WAN解決方案

低軌道衛星是今年網通產業的熱點之一，也成為投資市場上的熱門話題。低軌衛星是什麼？指的是運行於低地球軌道（約300至1500公里高空）的人造衛星，低軌衛星具有較低的傳輸時延，主要應用於通訊傳輸 ，相較於高軌道、中軌道衛星，低軌道衛星離我們最近，廣泛應用於「 通訊衛星」的範疇。

根據「國際電信聯盟」報告指出，全球有30 億人沒有光纖網路可以使用，顯示寬頻網路涵蓋率不足的問題，這些寬頻網路沒辦法普及的地方，就是低軌衛星瞄準的目標族群。

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