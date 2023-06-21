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訂閱制服務 資安情資與低軌衛星- WAN解決方案

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
首創全台結合資安情資與低軌衛星 - WAN 解決方案。圖/業者提供
首創全台結合資安情資與低軌衛星 - WAN 解決方案。圖/業者提供

低軌道衛星是今年網通產業的熱點之一，也成為投資市場上的熱門話題。低軌衛星是什麼？指的是運行於低地球軌道（約300至1500公里高空）的人造衛星，低軌衛星具有較低的傳輸時延，主要應用於通訊傳輸 ，相較於高軌道、中軌道衛星，低軌道衛星離我們最近，廣泛應用於「 通訊衛星」的範疇。

根據「國際電信聯盟」報告指出，全球有30 億人沒有光纖網路可以使用，顯示寬頻網路涵蓋率不足的問題，這些寬頻網路沒辦法普及的地方，就是低軌衛星瞄準的目標族群。

服務應用於企業端的STARWAN的，首創全台結合資安情資與低軌衛星- WAN 解決方案，客戶用既有的實體電路接在設備上，變成備援電路，更可以應用在困難的工作環境上，例如高溫環境或海上)，改變了您網路應用的環境，及全球情資結合國內外的專家，達到3S理念（Stability , Security, and Speed）。

STARWAN 提供解決方案，確保這些企業族群的網路連線品質順暢，使網路管理者更輕鬆，並提供訂閱制體驗方案「X-1001 訂閱制」，針對企業面臨的網路管理的痛點，支援網路架構上出現的問題，透過情資安全性和應用性最佳化的整合功能，讓企業用戶在任何場域及環境上都能擁有最好的連線品質。

情資 資安

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