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雙鴻斥資20億元打造新總部 預計2025年落成

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
雙鴻董事長林育申指出，此一新總部將在2025年第3季底前完工，未來員工人數將倍增，並擴大研發費用。攝影／陳昱翔
雙鴻董事長林育申指出，此一新總部將在2025年第3季底前完工，未來員工人數將倍增，並擴大研發費用。攝影／陳昱翔

散熱模組大廠雙鴻（3324）今（21）日舉辦新營運總部動土典禮，斥資近20億元打造全球研發重點中心，董事長林育申指出，此一新總部將在2025年第3季底前完工，未來員工人數將倍增，並擴大研發費用，全力搶攻市場商機。

據悉，目前雙鴻在台灣的員工人數約200人，主要從事產品研發，未來將擴大至400人。雙鴻於2021年時，宣布斥資5.6億元於五股工業園區購地，後續在投入數十億元建造與採購設備，新總部使用面積5200多坪，為地上8層、地下4層建築物，將涵蓋實驗研發中心、測試產線等。

林育申表示，新總部將涵蓋公司所有新產品的研發，包括目前最夯的AI伺服器水冷散熱，預估2025年完工時，將可趕上散熱解決方案的新潮流，提供客戶最佳的散熱解決方案。

此外，林育申也透露，公司墨西哥廠也將動工，目前規劃投資3,000萬美元，預估2024年底至2025年初開始投產，主要生產資料中心、車用的散熱相關產品。

綜觀雙鴻未來產能規劃，目標2026年時，中國大陸廠產能約五成，泰國廠約三成，墨西哥廠約二成。

雙鴻 墨西哥

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