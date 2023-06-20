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受三大不利因素影響 小摩調降聯發科評等及目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷在最新出具的報告中指出，聯發科受到三大不利因素影響，因此將投資評等調降到「中立」。圖／聯發科提供
摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷在最新出具的報告中指出，聯發科受到三大不利因素影響，因此將投資評等調降到「中立」。圖／聯發科提供

摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）在最新出具的報告中指出，聯發科（2454）受到三大不利因素影響，因此將投資評等調降到「中立」，目標價由800元降至750元，並建議投資人獲利了結。

至於這三大不利因素，一是智慧機系統單晶片（SoC）市場復甦薄弱，且價格競爭在下半年加劇；二是華為回歸加上中國大陸二手智慧機市場崛起，不利聯發科；三是市場對於汽車、蘋果、特殊應用IC（ASIC）等新驅動因子的期望過高，但貢獻仍小。

哈戈谷調降聯發科今明兩年每股稅後純益（EPS）各12%與20%，並給予15倍的本益比，今年底的目標價降到750元。由於聯發科股價從去年10月底谷底已反彈一波，已經反映2024年的強勁復甦預期，漲幅也優於同業，因此股價漲多修正的風險增加。

報告指出，華為重返中國高端智慧手機市場（華為現在市占率達9~10%，下半年可能升到12%或以上），對聯發科不利，因為華為在中高端機型中只使用高通的 SoC（僅限4G）。如果華為最終獲得5G牌照（雖然小摩認為可能性很低），對聯發科會產生更大的負面影響。

聯發科 4G 小摩 華為 摩根

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