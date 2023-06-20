威盛將擴充雲端管理系統 至Mobile360堆高機安全輔助系統

為助力倉庫運營的數位化轉型，威盛（2388）今日宣布將擴充VIA WorkX Connect雲端管理服務至威盛 Mobile360 堆高機安全系統的3PD配件組上。

威盛表示，此一突破闡述了威盛對提升倉庫和工業環境安全性與效率的不懈承諾。可將威盛 Mobile360 堆高機安全系統上所擷取的即時安全警報、影像內容，以及詳細的車輛使用情況與駕駛員行為數據直接傳送到VIA WorkX Connect雲端上。堆高機操作的整體過程將顯示在單一管理平台上，使倉庫管理者能夠即時有效地做出明智的決策。

威盛強調，此一堆高機車隊管理系統的特點還包括：提供安全警報，兩側和後方行人偵測事件及地理圍欄。每筆事件快照將由對應攝影鏡頭自動拍攝，並儲存在雲端，以供進一步分析。影像檢索可用於進一步分析事件和事故；並針對車輛使用、車輛使用、車輛檢查及駕駛員行為進行紀錄、大數據分析並提出預警。

威盛全球行銷副總 Richard Brown 表示：「讓倉庫管理者能夠加速數位化轉型是我們願景中不可或缺的一環。VIA WorkX Connect 雲端整合威盛 Mobile360 堆高機安全系統3PD 配件組，彰顯我們致力於堆高機的安全性與效率並將其提升到更高標準。」

威盛表示，威盛 Mobile360 堆高機安全系統 3PD 配件組具備一個後方與兩側的AI人員偵測鏡頭，可防止繁忙倉庫和工業環境中的行人碰撞及傷害。該系統支援 240° ~ 300° 人員偵測範圍，涵蓋區域可達4至5公尺。偵測範圍可透過手機應用程式選擇單一（警告）或兩個區域（警告和危險）。提供各種語音、音訊和視覺警報，並經由手機應用程式進行設定。VIA WorkX Connect 雲端連接需要使用4G無線模組與和讀卡機。