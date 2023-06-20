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疫情需求不再 IDC：台灣顯示器市場出貨量今年由正轉負

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

根據IDC（國際數據資訊）最新的「全球個人電腦顯示器追蹤報告（Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker）」顯示，今年第1季台灣電腦顯示器（PC Monitor）市場總量為37.4萬台，年減5.6%，自去年第4季起疫情對顯示器市場需求的挹注力道已消退，年對年開始呈現負成長態勢。

IDC認為，隨著需求放緩、面板成本逐步調降，廠商之間的產品價格競爭轉趨激烈，且有陸續往中大型尺寸發展的態勢，導致第1季整體營業額(USD)年對年縮減20.3%。

IDC資深市場分析師劉伊菡表示，對比於去年上半年最後一波疫情效益，今年初起明顯感受市場買氣減弱，預期2023年第2季顯示器市場將持續個位數年對年衰退7.2%。

劉伊菡表示，疫情爆發後激增的筆電需求順勢帶動雙螢幕的使用習慣，越來越多使用者建置第二台螢幕以供筆電顯示輸出或延伸使用，因此在PC（包含桌上型、筆記型電腦、工作站）市場出貨急遽下滑，預期2023年與去年相比將衰減至16.6%，顯示器市場預估則衰退6.1%，是自2017年起台灣顯示器出貨量首次出現年對年下跌表現。

顯示器 疫情 雙螢幕

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