環球晶董座徐秀蘭 本季將結束連13季成長 但明年很有「盼頭」

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭今天在股東會後受訪時表示，因客戶彈性延緩拉貨，本季將結束連13季成長，但也僅比前季微減，第3季同樣有客戶尤其是記憶體客戶調整庫存壓力，不過總體經濟變數干擾減弱，庫存調整近尾聲，看好半導體元件在各項應用領域快速展開，她認為明年半導體景氣很有「盼頭」。

有媒體問是否可形容很有「看頭」，徐秀蘭認為也可。她解釋說，只是由於升息、戰爭等干擾總體經濟因素仍未明朗，她才用「盼頭」正面看待明年半導體景氣。

徐秀蘭說，目前環球晶與客戶簽訂的長約（LTA）仍持續增加中，公司原本以和客戶簽訂的LTA估算，今明年，甚至後年營收都會呈現階梯式成長，未料總體經濟反轉、半導體景氣下行，產業進入庫存調整。

她說，環球晶首季連13季成長且創單季新高，但因本季開始給客戶彈性拉貨，預期本季營收將結束13季成長，僅小幅下滑，第3季同樣有壓力，預估與第2季持平或微幅下滑。全年仍可成長，營收再創新高，優於整體產業表現。環球晶累計前五月營收新台幣302億元，年增9.42%。

徐秀蘭預估今年第4季營運應可回穩，明年以目前掌握的LTA情況，營運可期。

至於應用端徐秀蘭表示，車用與電源相關相關元件需求相對強勁，手機與記憶體市場需求相對疲弱；至於產品項目 ，12吋磊晶、FZ矽晶圓與化合物半導體產能持續滿載，碳化矽產能將維持逐年倍增的計畫。

至於美國德州新廠，徐秀蘭說，已向美國政府提出晶片法案補助前期申請，正式申請則還未提出。她說，因是透過美國廠團隊支持，並調度全球員工及在地招募新進員工支持，即使建廠一定有難度，但建廠進度不變，預定2024年下半年送樣客戶認證，最快可望於2025年底全產能量產。