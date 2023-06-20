緯穎導入微軟永續雲 完整碳盤查解決方案

緯穎（6669）攜手台灣微軟，導入微軟永續雲服務，以因應供應鏈的變動及終端客戶對產品的碳足跡要求，加速綠色轉型。

緯穎在今年2月導入微軟永續雲服務建置碳管理平台（Wiwynn Carbon Management Platform），預計下半年正式上線的碳管理平台三大模組，包含組織碳盤查、供應商碳管理、產品碳足跡，藉由更有效率的數據蒐集與分析，期望可將盤查頻率從過去每年一次，提升至每月一次，增進碳管理的掌握度。

緯穎 2022 年開始啟動供應鏈碳盤查，且在今年 4 月對 236 家供應商啟動供應鏈碳問卷調查及教育訓練，協助供應鏈提升碳議題的認知與了解。今年目標是進一步以碳平台整合供應鏈碳數據，以自動化、數位化的方式進行更有效率的碳排管理，為後續的淨零排放奠定基礎。

緯穎目前有 6 個內部系統和 15 個外部資料源將串接導入永續雲平台，主要透過 Microsoft Sustainability Manager 以及 Power Platform 等可擴充的解決方案來完善數據的蒐集和整合；緯穎也將透過微軟永續雲制訂專屬的永續路徑，將其碳排管理範圍由企業擴展到產品本身。

緯穎財務長暨永續長陳昌偉表示，「為響應全球永續意識與作為，緯穎積極投入減碳行動。自 2020 年即開始推動組織碳盤查，並從生產與商業活動中進行減碳，包括使用再生能源與再生物料、投入低碳製造，並與供應鏈夥伴合作進行供應鏈碳盤查。緯穎導入微軟永續雲，便是看中其數據整合與分析能力以及完善的解決方案，能夠為我們增進企業永續核心能力」。

台灣微軟大型企業商務事業群總經理李立仁指出，「在邁向綠色供應鏈的道路上，身居全球產業關鍵地位的台灣，推動低碳轉型勢在必行。微軟過去就已與產業夥伴緯穎科技有許多合作，以科技力與永續力相互帶動發展，很高興這次台灣微軟能透過永續雲服務，解決緯穎在統整繁瑣碳排數據時所遇到的痛點，並有效達到碳管理目標，接軌國際永續標準」。