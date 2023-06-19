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HFS供應鏈服務報告 安永榮獲「市場領導者」最高評等

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

安永今年獲得《2023年供應鏈服務報告》最高評等「市場領導者」，是獲得此報告中最高級別評等的六家企業之一。此報告針對全球的18家供應鏈服務提供者進行了能力評估，評估的內容包括價值主張、執行和創新能力、進入市場策略和市場影響等，評等結果分為三級，包括顛覆者、創新者，以及最高評等的市場領導者。報告指出，80%受訪企業期望在未來兩年內其相關的供應鏈廠商可以提升至第2及3等評級。

安永獲得此報告的最高評級，除了肯定安永在全球提供客戶高品質服務的願景、策略、服務品質，也指出「安永建立全球一體化的布局，帶來了生態系統影響，透過與合作夥伴的共同創新，實現新的價值來源，並能夠從策略到執行面，提供大規模的供應鏈轉型。」

安永企業管理諮詢服務公司總經理黃昶勳表示，由於近年新冠病毒疫情、各國關稅壁壘提高、供應鏈斷鏈等情況下，對全球許多供應商的供應鏈產生影響，更需要藉由重塑供應鏈等方式來提升供應商的作業方式及績效。

黃昶勳舉例安永服務的科技業廠商之一，由於原本的供應鏈管理計畫系統較舊，需仰賴大量人工及長時間運算，影響到提供客戶產品的效率，但安永協助進行「數位化供應鏈轉型平台」，提供供應鏈、生產、物料採購的計畫，運算時間更從過去需耗費數小時減少到只需十分鐘內就完成，降低營運、供應鏈成本以及降低庫存水位，大幅增加廠商的供應鏈效率。

安永供應鏈與營運諮詢服務能夠為企業營運提供保障，協助企業重新定義能支援企業目標的端對端供應鏈與營運策略。安永表示，供應鏈與營運諮詢服務提供四大項目，包含智慧供應鏈解決方案、供應鏈產銷協同/整合業務計畫、供應鏈數位化履約解決方案，以及供應鏈韌性與風險管理解決方案、可持續性供應鏈解決方案。

安永 領導者

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