嘉澤：AI伺服器不會缺席、下半年展望優於上半年

嘉澤（3533）董事長朱德祥今（16）日表示，該公司在人工智慧（AI）伺服器不會缺席，AI伺服器還是採用許多連接器，正在進行了解，並向輝達（Nvidia）提出新的解決方案。至於2023年下半年展望？由於筆電與伺服器庫存持續去化，加上英特爾與超微（AMD）兩大新台平都開始推出，下半年將優於上半年，全年力拼持平或是小幅增長。

嘉澤今天舉行股東會，該公司是中央處理器（CPU）插槽大廠，針對繪圖晶片（GPU）是否取代CPU？該公司表示，沒有取代的問題，兩者的功能不一樣，GPU的數量是比較大，嘉澤也有向輝達提出新的解決方案，期待未來有成果。

嘉澤表示，若是根據TrendForce的定義，只要是採用1顆GPU的都叫做AI伺服器，則AI伺服器占整體伺服器比重較高，但如果以高階AI伺服器的嚴謹定義，可能約1%滲透率。即便是AI伺服器，CPU與GPU也是共存，且還會使用到很多種連接器，可以持續開發，目前已經向客戶提出新的解決方案，尋求認證。

至於AMD新發表的AI晶片MI300系列，嘉澤表示，MI300 A系列有使用CPU插槽，比較像是CPU的解決方案，但MI300 X系列，就是純粹的GPU，其中A系列已有幾個客戶開始試產。

針對下半年展望？嘉澤表示，下半年展望樂觀，因為上半年面臨庫存調整，第2季筆電庫存已經降到低水位，伺服器庫存也降至中低水位。第3季營收是否年增？該公司說，目前看起來，下半年比上半年好，英特爾與AMD伺服器兩大平台5、6月陸續推出，本周已經有客戶急單進來，第3季比第2季好，若年底兩大新平台滲透率能達二至三成，全年營收仍有機會力挽上半年頹勢，達到與去年持穩或是小幅成長的成績。

毛利率方面，第2季稼動率不如第1季，毛利率可能小幅修正，但全年靠優化產品組合與拉高產能利用率，全年毛利率有機會持穩首季。

產能方面，由於供應鏈持續移轉，嘉澤越南廠將擴大投資。嘉澤先前規劃的越南新廠，預定2024年投產，今年年初加碼7.5億元投資，目前一期工程初步完工，看好越南供應鏈成形與客戶需求，不排除近期加碼投資。

嘉澤表示，除一期工程外，越南尚有土地，未來二至三年越南將是本支出的重點，越南廠的出貨與營收貢獻可望一路增加。