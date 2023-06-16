汎德永業看好電動車世代來臨 銷售動能強勁

汎德永業（2247）於今日召開2023年股東常會，會中承認2022年度營業報告書及財務報表，同時完成董事及獨立董事全面改選。長期獲利穩健，汎德永業連續九年每年都賺逾一個股本，看好電動車世代需求來臨，銷售動能強勁新車市場展望看俏。

汎德永業2022年受惠新車產品線完整齊全，訂單及銷售力道強勁，推升合併營收達新台幣440.6億元，稅後純益14.8億元，營收及獲利雙創歷史新高紀錄，每股稅後盈餘（EPS）18.28元，並達成連續九年，每年都獲利逾一個股本。而為落實獲利回饋股東政策，並為股東創造穩定投資價值，已通過配發現金股利15元，配發比率達82.1%，今日6月16日為除息交易日，股利發放日為7月14日。

汎德永業指出，旗下經銷品牌BMW與Porsche產品線均十分強勢，累積待交訂單數量也持續增加，而今年晶片缺貨情況逐漸緩解，預期新車到港將更為穩定，手上累積的大量訂單也有望在今年陸續交車，公司並將持續向品牌總代理確認交車時程，爭取更多新車配額，今年新車銷售動能無虞。

全球電動車風潮來襲，電動車將成為新世代購車趨勢，台灣電動車市場在2022年即有著相當強勁的增長，加上行政院政策「2050淨零排放路徑」目標已定，預期未來將能進一步加速電動車發展。而汎德永業旗下經銷的BMW電動車產品線完整齊全，已陸續發表多款重磅電動新車BMW iX1、iX、i4、i7在台上市，目前純電車款收單情況均十分熱絡，今年5月電動車交車數更創單月歷史新高，電動車交車佔比首度突破3成。

汎德永業十分看好未來電動車產業發展，將持續引進更多純電環保車款，並配合銷售原廠及總代理電動車銷售計畫，在全台經銷區域設置直流高速充電站及充電車位，積極規劃全台電能生活藍圖，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，預期能增添電動車銷售誘因，並對公司搶攻國內電動車市場產生全面性的助益。

汎德永業持續看好未來BMW、Porsche整體市場成長性，總計斥資逾30億元陸續新增3個展示中心，提供車主更多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務，其中全台營業面積最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」已於上個月開始試營運，預計第三季將正式開幕，而整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」，及全台最大逾7000坪的BMW經銷據點「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」預計於近兩年相繼落成，將能進一步為台灣頂級消費客群帶來更明亮寬敞的賞車空間與最高的服務品質。