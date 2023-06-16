宏達電股東會 王雪紅：AI是能源、元宇宙是汽車 兩者是一體的

宏達電（2498）今（16）日舉行股東會，針對生成式AI對元宇宙的影響，宏達電董事長王雪紅表示，元宇宙就像汽車、AI就像能源（如汽油），沒有AI，元宇宙是動不了的，也就是元宇宙與AI是一體的。

王雪紅指出，生成式AI很重要，AI將會改變生活，AI不能取代人，但不懂得AI的人會被取代。

對於現場股東質疑公司何時才能獲利，王雪紅表示，經營團隊對於公司在虧錢也覺得很不好意思，但以國際大廠如Meta投入VR開發，前兩年也虧了100億美元，Meta因為相信未來VR／AR的量很大，會改變人的生活、教育、娛樂等體驗方式。而宏達電也很清楚知道，未來賺錢的不是硬體而是生態系統，目前生態系統正在建立當中，這幾年的投資也很辛苦，要成為生態系的改變者，是很不容易的。

王雪紅強調，過去七、八年來宏達電全力投入了涵蓋VR、AR、AI、5G和Blockchain等關鍵領域，希望以技術與人文相結合，釋放人們無限的想像力，打造一個賦有長遠願景的VIVERSE生態系。 尤其有些事業部至今一直都還在持續投資，尚未能夠全面獲利。但現階段的投資是必要的，因為唯有如此，宏達電才能開發出凌駕於世界其他公司的技術，成為首屈一指的企業。