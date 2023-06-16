鴻海、和碩、廣達車用電子將破千億 林憲銘：電子五哥10~20倍PE很合理

電子五哥布局車用電子進度浮上檯面，鴻海（2317）今年估500~1000億元，廣達及和碩車用事業營收則拚2024年突破1000億元，是三家最快破千億元業者，緯創與英業達、仁寶仍追趕中，緯創董事長林憲銘認為電子五哥們全球化領先，相對紅色供應鏈有較多國際化經驗，應持續保持優勢。

電子五哥近期股價狂漲，主要受惠於布局兩大事業：AI伺服器及車用電子效益，由於這兩類業務不僅跨入門檻高，單價及利潤率也高，讓電子五哥營運開始獲得資本市場認同，本益比（P/E Ratio）上升不少。

緯創算是近期股價衝最高的業者，15日股價站上80元大關，創史上新高，林憲銘笑容滿面直說這是「大雞慢啼」。

看好車用電子市場數倍大於PC或智慧手機產業，隨汽車電子化，電子五哥都轉向投入車用電子布局，和碩15日首度透露2024年占營收比例將至少達10%，以和碩去年營收1.3兆元推算，將超過1300億元規模，和碩共同執行長鄭光志透露，今年底明年初還有客戶將量產，充電樁等相關領域也開始布局，未來2~3年車用電子營收會大步成長。

廣達日前法說才透露，廣達在車用電子主要做車用電腦及ADAS，拿一個訂單平均要2~3年，除比伺服器產品設計週期要長，認證也要時間，去年5%以內營收，今年預估6~9%營收比，因在歐美都拿到商用專案訂單，正在爭取更多專案今年量產，2024年預估汽車營收貢獻首度達10%以上，以廣達去年營收1.2兆元推算，2024年車用電子營收將超過1200億元。

而鴻海最積極，董事長劉揚偉發豪語拚2025年車用電子營收破1兆元，2023年車用電子將先從去年200億元營收翻倍成長挑戰500~1000億元，公司表示，美國俄亥俄州廠區Monarch電動農用車3月量產；Model C第4季開始交車，而泰國電動車廠目標年產能5萬輛，逐年增加直到15萬輛年產能為止。

鴻海、和碩、廣達是3家率先車用電子營收破千億元業者，而仁寶、緯創、英業達則規模相近，在數百億元規模之譜。仁寶2021年車用電子營收150億元左右，2022年預估超越200億元，今年雖尚未公布數據，但公司強調車用電子占總營收僅低個位數百分點。

緯創除做CCU中央控制元件及透過併購晶傑達光電 (KOE)後，切入車用液晶顯示模組 (LCM)業務，目前後者正在高雄擴建新廠，2022年緯創車用營收約150億元，今年將超過200~300億元，而目標10年內營收挑戰千億元。

英業達透露今年車用電子營收僅20億元，專注ECU電子控制元件及娛樂系統業務，正跟一線車廠供應鏈合作，2024年目標營收達100億元，「我們會後發先至。」英業達說。

市場規模大！車用電子客戶分散、競價壓力低

車用電子訂單毛利率如何？廣達預估與公司平均代工水準相當，甚至有機會更好，關鍵在於客戶訂單規模，而和碩董事長童子賢則分析，由於汽車產業中最大一家市占率都不超過10%，是相對分散的產業，和碩服務客戶動輒5~10家，跟手機只有少數幾個客戶相比，對零件跟製造廠商而言有好處是規格不集中，價格競爭相對緩和。

隨燃油車轉電動車帶來電子、電池、馬達驅動等跟電有關供應鏈機會，「機會無窮」他說，但關鍵是配合客戶不同情境要求，要能快速調配，甚至客戶在哪裡，就要在哪裡設廠，好好配合就能爭取機會。

林憲銘喊合理PE 10～20倍 客戶轉單效應發生中

「台灣ICT產業涵蓋全球約7成市場，要拔掉台灣實力沒有這麼容易，我們不應該被忽視，不應該被定位這麼低，雖然毛利率低，但快速周轉也能賺到錢，現在我們目標是提高附加價值。」林憲銘說，過去台灣電子業過去PE在20倍上下，但有一段時間長期在10倍以下，他認為電子製造服務業PE在10~20倍沒有不合理。

「我們不追求PE在30~40倍，不追求超高PE，因為這樣不會持久，但要合理，這是台灣產業應該有的地位。」林憲銘說。

過往「一顆蘋果救台灣」的時代，蘋果採取兩手策略，靠轉單第三家代工廠壓價格，使得蘋果供應鏈毛利率難以拉高，加上季節性高峰跟淡季落差很大，也讓電子五哥苦不堪言，旺季為準時交貨，三倍薪水的人力也得聘請，這也讓電子五哥轉為策略性接單，除緯創淡出iPhone組裝訂單，印度廠正在洽談TATA接手。

和碩雖是iPhone組裝廠，但蘋果日前發表的新擴增實境（AR）頭戴裝置Vision Pro則早期設計研發是和碩操刀，但放棄製造組裝段業務。而廣達過去曾是Apple Watch代工廠，如今也因紅色供應鏈殺價搶單，淡出該業務，「不賺錢的訂單不做」幾乎是電子五哥共識。

如今電子五哥在有AI伺服器或車用電子布局成績撐腰，也讓他們降低蘋果訂單倚賴度夠有底氣。

電子五哥製造全球化，也讓國際化布局進展早的電子五哥帶來新機會，許多計畫海外尋求製造備案的客戶，紛紛找上台商，也讓轉單效應持續發生中，