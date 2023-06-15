康舒辦理現增案 每股發行價38.8元

電源大廠康舒（6282）擬辦理20億元現金增資案，15日公告每股發行價格為38.8元，現金增資認股基準日為7月2日，依14日收盤價47元估計，折價17.4%。

康舒先前股東臨時會通過擴充資本額額度，由70億元擴充至150億元；同時將辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，以不超過2億股額度為主。康舒董事長許介立日前表示，辦理現增案除用於購併案外，也擬償還銀行借款，公司目標希望將負債比降至65%。

許介立日前表示，原本預期第1季會是今年營收低谷，第2季營收會比第1季好轉；惟因消費用電源客戶調節庫存幅度超出預期，內部修正最新營收展望，預期本季將是全年營收低谷。

儘管如此，許介立透露目前來自筆電電源、電動車及伺服器訂單大有斬獲，除了本季已開始出貨給筆記型電腦新客戶，預計下季起貢獻營收，同時也獲得伺服器新客戶訂單，預計2024年起貢獻營收，為營運注入新動能。他也看好新事業電動車前景，隨缺料改善，除了既有美系車廠客戶營收貢獻增長外，今年也首度量產出貨給日系車廠，預期電動車營收今年將有二至三倍成長。

康舒15日股價收48.45元，上漲1.45元，累計今年前五月營收82.56億元，年減19.5%。