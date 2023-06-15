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出來面對！ 華碩突宣布今晚線上說明「組織調整現況」

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
華碩昨日驚傳組織調整消息，今日傍晚忽然宣布，將在今日晚間六時於線上召開媒體說明會，說明組織調整現況。本報資料照片
華碩昨日驚傳組織調整消息，今日傍晚忽然宣布，將在今日晚間六時於線上召開媒體說明會，說明組織調整現況。本報資料照片

華碩昨日驚傳組織調整消息，今日傍晚忽然宣布，將在今日晚間六時於線上召開媒體說明會，說明組織調整現況。

華碩近期傳出將大規模裁員，據內部員工表示，公司今 (15) 日針對電腦、手機、商用事業群召開會議，其中電腦事業群會議中，公司表示，7月1日將公布新組織架構，最慢9月公布中低階主管、基層人事決策。

PC品牌大廠華碩昨證實將組織調整。公司表示，未來系統事業群將分為消費、商用（含原消費型Desktop及ＡＩＯ）與手機等三大產品部門。

由於昨天上午外傳裁員人數高達八百人，引發員工人心惶惶，台北市勞動局昨天回應，至今尚未收到華碩大量解僱通報，經向華碩了解後，華碩回應「現在是有整併計畫，但不是裁員」。

勞動局也表示會密切注意該公司後續動作。

今日連和碩董事長童子賢都針對華碩裁員疑慮發表評論，指和碩不會輕易裁員。

華碩甫於上周舉行股東會，當時華碩董事長施崇棠指出，今年經濟仍充滿變數，且上半年多有亂流，但公司會從多種角度、情境來籌畫未來，目標設定為下半年營運重回正軌，營收、獲利較去年成長。

華碩低調於今日晚間針對媒體，線上說明組織調整現況。

華碩 裁員 手機

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