金士頓推全新高速伺服器記憶體產品線 滿足各種需求
全球記憶體與儲存領導品牌金士頓（Kingston）今（15）日宣布，為旗下16GB及32GB Server Premier DDR5 ECC UDIMMs與ECC SODIMMs伺服器記憶體，新增5600MT/s、5200MT/s速度選項，以出色的效能、穩定度與高可靠性，滿足企業伺服器各種新興應用的需求。
金士頓35年來，在記憶體模組品牌連續19年市占第一。旗下Server Premier伺服器記憶體系列符合產業標準、適用於白牌伺服器，獲得Intel伺服器平台及各大主機板與系統廠驗證。
金士頓表示，全新DDR5 ECC伺服器記憶體不僅每個記憶體顆粒皆支援on-die ECC (ODECC)，更增加額外記憶體晶片以搭配支援ECC偵錯功能的Intel與AMD伺服器處理器，為主流及行動工作站提供更強大的資料完整性與穩定性。
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