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Lalamove「專業搬家」新服務上線 打破傳統封閉搬家市場

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Lalamove「專業搬家」新服務上線。三大服務優勢，家庭、辦公室、店面搬遷過程僅需簡單三步驟。Lalamove提供
Lalamove「專業搬家」新服務上線。三大服務優勢，家庭、辦公室、店面搬遷過程僅需簡單三步驟。Lalamove提供

有感於用戶對於搬家服務需求逐漸提升，看見應運而生的貨運新戰場，即時貨運平台Lalamove今(15)日宣布與專業搬家公司合作的新服務「專業搬家」正式上線。Lalamove台灣總經理丁彥宇認為，觀察台灣搬家市場對於「快速即時」與「省時省力」的追求只增不減，並且發現由於市場上，整體搬家服務資訊與價格的不透明，導致使用者所需要投入搬家的時間成本非常高，容易導致搬家過程體驗不佳。因此，Lalamove提出更完整的加值服務，透過科技導入，首創模組化現今的搬家架構，發揮即時貨運平台的優勢，利用科技力解決用戶上的使用痛點，改變傳統搬家市場，創造更直覺、便利且優惠的搬家服務，更因此帶動Lalamove業績於搬家旺季前後顯著成長，締造平台新動能。

打破傳統封閉搬家市場！Lalamove專業搬家3大優勢，過程僅需簡單3步驟

現在使用Lalamove專業搬家服務，僅需三步驟即可完成搬家：步驟1 - 用戶於App下單、步驟2 - 與專業搬家公司媒合簽約，並確認搬定細節、步驟3 - 完成搬家。與傳統搬家流程相比，過往若有搬家需求，民眾通常得先上網查詢，再逐一電話詢價，整體流程繁瑣，也無系統化介面與SOP。Lalamove致力於打破台灣相對封閉的搬家市場，補足目前缺失的智慧服務，以三大優勢，建立新型態的搬家平台。

(1) 即時報價、當天搬定：只需透過Lalamove App一鍵下單，系統會即刻媒合附近專業搬家公司，快速有彈性，當天就可以搬，替用戶省時省麻煩！此外，所有搬家費用皆依里程計價，不須來回比價，現場更不會隨意漫天加價。

(2) 多種車型、方便選擇：支援1.75噸與3.5噸貨車，大型搬家沒問題！

(3) 跨城搬運、一鍵下單：目前開放取件地為雙北市區與台中，未來將再陸續開通新城市。

丁彥宇認為，有別於一般搬家公司，Lalamove是共享經濟下的即時貨運平台，切割不同使用需求則為經營搬家市場的主要戰略。除了搬宿舍、微型搬家等可以利用平台現有服務「自助搬家」外，家庭搬家、辦公室搬遷、企業店面遷移等大型搬運，就可選擇Lalamove「專業搬家」服務。這項全台首創搬家服務模組化經營，除了可協助家具運送之外，會有專人評估服務項目，包辦搬家大小事，如上下樓搬運、協助家具拆裝、家具完善防護措施、垃圾和廢棄物清運、系統櫃拆裝、古董精品包裝運送、大型家具搬運等，完整提供面面俱到的貼心搬家服務。

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