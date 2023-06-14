不到1周就傳變數？上周才說「下半年回正軌」 華碩證實組織將調整

PC品牌大廠華碩今日傍晚證實將進行組織調整，公司表示，未來系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門。由於上午外傳裁員人數高達800人，引發人心惶惶，台北市勞動局初步回應指出，至今尚未收到華碩大量解僱通報，經向該公司了解，雇主回應「現在是有整併計畫，但不是裁員」。勞動局表示，會密切注意該公司後續動作。

華碩甫於組織調整不到一周前的六月九日舉行股東會，當時華碩董事長施崇棠就說，今 (2023) 年經濟仍充滿變數，且上半年多有亂流，但公司會從多種角度、情境來籌畫未來，目標設定為下半年營運重回正軌，營收、獲利較去年成長。

施崇棠當時就說，總體經濟放緩波及市場需求，對公司也有明顯衝擊，因此面對產業試煉，必須更完善產業資源、策略設定等面向，公司必須發揮組織最大戰力，讓組織更強韌。沒想到不到一周，華碩今日就驚傳有員工在事業體整併執行下遭到裁撤，且預計最快第一波就在15日執行。

華碩14日兩度嚴正發出聲明，先是指稱裁員「是完全沒有根據的謠言」、隨後又發聲明指出「網路謠傳華碩將進行大規模裁員，在此澄清這並非事實」。

但華碩坦承啟動組織調整，聲明指出，「我們始終專注於致勝未來，目的在建立更強的產業競爭優勢。我們也會強化公司業務區分的三大板塊：核心業務、戰略業務和成長業務，而根據本次的調整，系統事業群將劃分為消費、商用（含原消費型Desktop及AIO）與手機三大產品部門，共同驅動未來成長。」

市場傳出人力精簡主要針對個人電腦團隊，衝擊層面涵蓋部級、課級中階主管，且華碩電競事業群將與個人電腦團隊將合併，在不少職位重複下，華碩將進行一波組織精簡，並於近期展開優退行動。

今早網路上流傳一份內部員工信，信中提及組織調整人事情況及新任BU主管名單，包括「SYS BG 改組後的消費性產品部門將由張仰光带領，商用產品部門（含原消費型 Desktop 及 AIO）則由張凱舜領導，同時兼任手機產品部門主管，期許在兩位帶領下華碩 OnePC 能開展新局。原 BU 主管林宗樑及李益昌將重回 SYS 業務崗位，繼續他們對拓展市場的熱誠」等內容。

消費性電子產業景氣低迷，衝擊台灣多家PC品牌廠商業績表現。華碩去年稅後純益就僅147億元、年減幅度高達67%；今年第一季亦尚未好轉，首季營收年減20%、每股虧損2.3元。

該公司為此積極轉型，日前對外強調華碩的伺服器業務具成長潛力，是積極推動的產品方向。