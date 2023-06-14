中科管理局推產業智能計畫 助智慧供應鏈發展

中部科學園區管理局推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」，今天發表產學合作成果，希望藉由產學研發能量，協助廠商發展產業智能化，促成產業智慧供應鏈發展，切入國際市場。

中科管理局自民國111年起推動「加速產業智能升級及數位優化計畫」，共核定執行5件產業智能升級計畫案，涵蓋智慧倉儲、智慧加工系統、自動化測試製程整合、AI熱變位建模技術、區塊鏈應用等。

中科管理局今天舉辦計畫成果發表會，邀請產學合作單位均豪精密工業公司與雲林科技大學、元翎精密工業公司與工業技術研究院，發表智能機械與智慧製造應用成果；另外，邀請銘安科技公司展示生物可分解性塑材質的環保綠產品等。

均豪精密工業公司副處長連振東會中說明，均豪與雲科大合作開發「智能防傾叉車式無人搬運車（AGV）」所需的「同步定位建圖導航伺服防翻」功能，使AGV能夠自主移動和搬運，除可應用「工廠自動物流」外，也可應用於「自駕電動貨車」等領域。

元翎精密工業公司副總經理王愉應指出，元翎與工研院合作成果，讓高壓鋼瓶噴漆生產效能提升，透過智慧系統整合搭配大數據分析，大幅降低現場作業人員負擔，且投料準確率大於95%以上，噴漆不良率降至2%以下，有助提升產業競爭力。

銘安科技公司董事長特助陳博正說明，銘安研發、生產及銷售100%生物可分解、可堆肥化高分子原料粒改性混練材料，使用時與傳統塑膠特性相近，經由堆肥處理可達到100%分解，分解後可回歸大自然，深具負碳排能力。

中科管理局局長許茂新表示，希望藉由鏈結產學研發能量，及投入輔導資源，協助廠商推動創新科技以發展產業智能化，促成產業智慧供應鏈發展，並藉以切入國際市場。